Zufahrt zum künftigen Bergwerk: Nadelöhr soll entlastet werden

In Pöhla wird demnächst wieder Erz abgebaut. Die Leute in der vom Wismutbergbau geprägten Region wollen wissen, was auf sie zukommt. Darum war ein Info-Abend gut besucht.

Von Frank Nestler

erschienen am 21.01.2017



Pöhla. In einem 408 Hektar großen Gebiet südlich von Pöhla will die SME AG aus Halsbrücke bei Freiberg ab 2019 in großem Stil Zinn, Wolfram, Indium und Flussspat abbauen. Bereits in diesem Jahr geht der Erkundungsbergbau los. Vertreter der SME und der Stadt Schwarzenberg, zu der Pöhla gehört, informierten am Donnerstagabend in der dicht gefüllten Mehrzweckhalle in Pöhla über den Vorbereitungsstand und beantworteten Fragen von Bürgern. "Freie Presse" fasst einige der wichtigsten Aussagen zusammen.

Zufahrt: Noch unklar ist die Zufahrt zum künftigen Bergwerk. Die enge Straße im Luchsbachtal, die auch zum Besucherbergwerk Zinnkammern führt, ermöglicht keinen Begegnungsverkehr großer Fahrzeuge. Vor allem in der Aufbauphase sind viele Materialtransporte zu erwarten, im späteren Normalbetrieb neben acht bis zehn Lkw pro Tag besonders Mitarbeiter-Pkw. Das Nadelöhr soll "definitiv" entlastet werden, hieß es am Donnerstag. Es gibt einige Varianten, die diskutiert und geprüft werden, sogar eine Direktverbindung zur B 101. Sobald ein akzeptabler Vorschlag vorliegt, werde er präsentiert, auch im Ortschaftsrat.

Zeitraum: Nach dem Erkundungsbergbau beginnen, sofern das Planfeststellungsverfahren erfolgreich ist, die Errichtung aller weiteren notwendigen Anlagen und 2019 der Abbau der Bodenschätze in großem Maßstab. Die Vorräte in den drei Erzlagerstätten im bewilligten Abbaufeld - bei Zinnerz geht man von etwa 20,4 Millionen Tonnen aus, bei Wolframerz von zirka 8,3 Millionen Tonnen - reichen für 40 bis 50 Jahre. Abbau: In der Erkundungsphase werden bis zu 3000 Tonnen Wolframerz gefördert, chemisch-metal-lurgisch ausgewertet und dann aufbereitet. Diese Aufbereitung erfolgt in Mittweida, simuliert künftige Prozesse und bildet die Grundlage zum Projektieren der großen Aufbereitungsanlage, die im Luchsbachtal für den späteren Normalbetrieb entsteht. Das heißt, 99 Prozent aller Materialtransporte passieren künftig auf dem SME-Standort. Voraussichtlich nur einmal im Monat werden Endprodukte Pöhla verlassen.

Halde: Es gibt die Auflage, 90 Prozent der beim Abbau entstehenden unterirdischen Hohlräume wieder zu verfüllen. Trotzdem fällt Haldenmaterial an. Das wird im Luchsbachtal aufgeschüttet, aber nicht als hohe Kegel, sondern in flachen Abschnitten, die nach und nach schon wieder renaturiert werden können.

Arbeitskräfte: Voraussichtlich gibt es 13 Arbeitsplätze in der Erkundungsphase. Ist das Bergwerk vollständig in Betrieb, will SME in Pöhla 120 bis 150, maximal 200 Leute beschäftigen. Bereits jetzt liegen Bewerbungen von 45 Bergleuten und Ingenieuren aus dem Westerzgebirge vor. Im Abbau ist Drei-Schicht-Betrieb geplant, die Aufbereitung soll an sechs Tagen in der Woche laufen.

Uran: Im Gegensatz zur SDAG Wismut wird kein Uran abgebaut. Es gibt auch keine Verbindung zur Lagerstätte Tellerhäuser. Radon tritt wie fast überall im Erzgebirge auf, Lüftung mindert die Konzentration.

Ansprechpartner: Klaus Grund vom SME-Vorstand will als technischer Projektleiter regelmäßig alle zwei Wochen zu Sprechstunden in Pöhla sein. In dringenden Angelegenheiten sei er auch an anderen Tagen zu erreichen. Außerdem gibt es einen Projektmanager in Pöhla. Sobald Örtlichkeiten und Zeiten feststehen, gehe eine Postwurfsendung an die Pöhlaer Haushalte. Zudem sind Presseveröffentlichungen geplant. Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer will als Ansprechpartnerin ebenso zur Verfügung stehen, auch die Amtsleiter im Rathaus.