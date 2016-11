A72: Auf Auto geschossen? Polizei sucht Zeugen

erschienen am 04.11.2016



Stollberg. Ist an der A72 auf ein Auto geschossen worden? Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall vom Donnerstagmittag. Gegen 11.30 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Chrysler kurz vor der Anschlussstelle Stollberg-Nord in Richtung Hof unterwegs, als ein Gegenstand auf der Frontscheibe des Autos einschlug und abprallte. Möglicherweise hat jemand aus einem an die Autobahn angrenzenden Waldstück heraus auf den Wagen geschossen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Sachbeschädigung des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Für Hinweise: Telefon 0371 87400. (fp)