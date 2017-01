Abgefahren: Er war 37.000 Kilometer auf dem Rad unterwegs

Von Katrin Kablau

erschienen am 27.01.2017



Thalheim. Die Nerven liegen blank. Noch sind es 950 Kilometer bis in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Doch seit Tagen sitzt Sebastian Engel in Choele Choel, einer Stadt im Süden des Landes, fest. Sein Flug nach Hause geht in einer Woche. Er ist verzweifelt. " ... Jeder Tag kann mein letzter Tag sein. Radfahren auf diesen Straßen ist lebensgefährlich. Wirklich! Wir werden uns im Himmel sehen!", schreibt der Thalheimer via Facebook seinen Freunden.

Als der 39-Jährige diese dramatischen Zeilen im sozialen Netzwerk verschickt, hat er mehr als 36.000 Kilometer auf seinem Rad Marke "Velotraum" zurückgelegt. Ein nicht gefedertes, aber besonders stabiles Reisefahrrad. Wie sich in den zurückliegenden drei Jahren herausgestellt hat - eine richtige Entscheidung für Sebastian Engels Reise durch die Welt. Sein Gefährt bringt zwar allein schlappe 20 Kilogramm auf die Waage. Mit 45 Kilo (ohne Lebensmittel) gepackt, lässt es ihn jedoch nicht im Stich: Der Vorderradreifen rollt 34.000 Kilometer, die Nabenschaltung benötigt alle 10.000 Kilometer neue Verschleißteile, Bremsgummis wechselt der Fahrer alle 7000 Kilometer.

Argentinische Straßen sind schmal, es gibt keinen Seitenstreifen zum Ausweichen. Lkw-Fahrer bremsen nicht für Radfahrer, und aus Angst vor Kriminalität stoppt kaum einer für Tramper - schon gar nicht für Fremde mit einem sperrigen Fahrrad. Zu allem Unglück entwickelt sich die Beule in der Felge zu einem täglich größer werdenden Riss. Dann legt auch noch ein schwerer Unfall die Zugverbindung in den Norden auf unbestimmte Zeit lahm. Sebastians argentinischer Engel heißt Pablo. Dieser managt das Projekt "Buenos Aires", und der Erzgebirger sitzt pünktlich im Flieger. "Wer sagt, Reisen sei leicht, ist nicht wirklich gereist."

Freunde hatten keinen Zweifel daran, dass Sebastian Engel das durchziehen würde. "Sebastian ist grundsolide. Es sind nicht irgendwelche Hirngespinste, die er da verfolgt", beschrieb ihn Michael Bergmann kurz vorm Start. Der Thumer hatte den eher zurückhaltenden Ausnahmefahrer beim Zusammenstellen des Equipments beratend zur Seite gestanden, hält durchweg Kontakt.

An seiner Zwei-Jahre-Reiseroute feilt Sebastian Engel knapp ein Jahr. Der Werkzeugmechaniker kündigt dafür seinen Job. Als er sich am 3. März 2013 in Thalheim verabschiedet, ahnt aber nicht einmal er selbst, dass er drei Jahre und vier Monate unterwegs sein würde. Er sehe die Dinge immer von der positiven Seite, antwortet Sebastian Engel auf die Frage, was ihn von denen unterscheide, die sich mit zwei Wochen Abenteuerurlaub im Jahr zufriedengeben. "Ich bin glücklich bei dem, was ich gerade tue. Deshalb denke ich auch nicht darüber nach, was auf der Reise passieren könnte, dass ich kein Einkommen und später weniger Rente haben werde." Frei sein, ohne Vorgaben und Routine. Bereits auf den ersten Kilometern setzt dieses intensive Lebensgefühl ein. Völlig konträr sein Leben nach der Heimkehr: Sebastian Engel arbeitet wieder. Um sich im Alltagstrott zurechtzufinden, genügen ihm zwei Monate. "Was ich gerade habe, das kann ich genießen", sagt er. Und fügt an, dass er natürlich im Erzgebirge sesshaft werden wolle. Gerade wegen der Familie dort.

Prag, Linz, Wien, Bratislava, Bukarest, Istanbul - die ersten anderthalb Monate laufen nach Plan. "Sieben Monate lang hatte ich mit Ludwig aus Bayern einen Begleiter", erzählt Sebastian Engel. In manchen Situationen sei es gut, jemanden an seiner Seite zu wissen. Doch mit einem unbekannten Partner so lange gemeinsam zu reisen, den Fehler würde er nicht wieder machen. Meinungsverschiedenheiten strapazieren die Nerven. Die Männer trennen sich in Zentralasien. Laos, Vietnam, Indien und Thailand - Sebastian Engel ist später größtenteils allein unterwegs. Man müsse in allen Situationen versuchen, freundlich zu bleiben, sagt er. Auch wenn man nicht mehr weiß, wie oft man an diesem Tag schon die neugierigen Fragen nach dem Woher und Wohin beantwortet hat. "Und dann gibt es Zeiten, in denen man vor Einsamkeit Selbstgespräche führt. Man sehnt sich nach den Menschen." Heimweh? Obwohl tief verwurzelt, habe er die Familie nicht vermisst. "Im Kopf hatte ich meinen Reiseweg, und dass ich 2015 wiederkomme."