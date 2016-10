Alle wollen ein Kino in der eigenen Stadt - aber geht das?

Ein Kino einzurichten, ist teuer, sagt ein langjähriger Betreiber. Und in einer kleinen Stadt braucht es zudem viel Mut - denn es gibt keine Garantie, dass die Besucher tatsächlich kommen.

Von Mona Berner und Viola Gerhard

erschienen am 29.10.2016



Stollberg. Einfach mal ins Kino gehen. Nicht erst mit dem Auto eine halbe Stunde oder mehr fahren müssen, sondern gemütlich um die Ecke spazieren - das haben sich viele Teilnehmer an einer nichtrepräsentativen Umfrage von "Freie Presse" gewünscht. In Stollberg genauso wie in Lugau oder Oelsnitz, auch in kleineren Orten. Aber ist es überhaupt möglich, ein Kino in diesen Ortschaften zu etablieren?

"Prinzipiell ja", sagt Sven Kruppa, der es wissen muss- er leitet erfolgreich das Gelenauer Clubkino. "Die Menschen wollen wieder ein Kinoerlebnis mit Gemeinschafts- und Theateratmosphäre". Trotzdem sei es eine schwierige Angelegenheit, denn jeder Mensch habe Gewohnheiten, "und die meisten sind es gewohnt, abends vor dem Fernseher zu sitzen". Ein Kinobesuch sei außerdem teurer als Fernsehen oder Netflix zu schauen, gibt er zu bedenken. Kurz gesagt: Der Wunsch nach einem Kino um die Ecke ist schnell geäußert, aber ob es dann tatsächlich so gut besucht wird, dass es sich finanzieren lässt, ist nicht sicher.

Auch aus rechtlicher Sicht gibt es Fallstricke. "Aktuelle Filme müssen drei Wochen lang dreimal täglich aufgeführt werden", erklärt Kruppa. In einer kleinen Stadt wird das kaum Sinn haben. Auch finanziell ist eine Kinoeröffnung eine richtige Hausnummer. Allein für den Projektor müsse man um die 60.000 Euro rechnen, sagt Kruppa. Dazu kämen die Kosten fürs Gebäude - denn ein solches existiert in keinem der genannten Orte. Zudem die Bestuhlung, Klimaanlagen und vieles mehr. Die Ausgabenliste ist lang. Und damit auch die Wahrscheinlichkeit, einen Betreiber zu finden, der das damit verbundene Risiko auf sich nimmt, gering.

Kruppa hat es geschafft, sein kleines Clubkino in Gelenau zu etablieren, und sieht darum prinzipiell auch für Lugau, Oelsnitz oder Stollberg Potenzial. Aber, sagt er: "Ein Kino braucht auf jeden Fall einen engagierten Betreiber mit viel Mut."

Könnte man vielleicht bereits vorhandene Kino-Angebote in den Orten ausbauen? "Freie Presse" hat sich umgehört. Im "Dürer" in Stollberg gab es in der Vergangenheit immer wieder kleine Kinovorstellungen - könnte man daraus ein dauerhaftes Kino entwickeln? "Eher nicht", sagt Marcel Becker, der Objektleiter des "Dürer". "Wir können nur Filme zeigen, die es bereits auf DVD gibt, da wir lediglich mit Beamer und DVD-Player arbeiten." Zusätzlich erschwerend: "Auf den Werbeplakaten, mit denen wir unsere Vorstellungen ankündigen, darf nicht gesagt werden, welcher Film gezeigt wird. Denn dafür müssten wir uns eine Lizenz kaufen, die pro Film zwischen 200 und 300 Euro kosten würde." Diese Summen wieder hereinzuholen, sei kaum machbar. "Jeder will zwar ein Kino, aber am Ende kommt kaum jemand", sagt Becker. Trotzdem werde derzeit im "Dürer" darüber nachgedacht, eine Filmreihe mit Dokumentarfilmen zu starten, weil diese kostengünstiger beschafft werden können, erklärt er.

Auch im Lugauer Kulturzentrum "Villa Facius" gibt jedes Jahr eine öffentliche Open-Air-Kino-Veranstaltung - in Zusammenarbeit mit dem Gelenauer Sven Kruppa. "Die Besucherzahl war in diesem Jahr sehr hoch - rund 120 Personen", sagt Kulturzentrums-Chefin Susann Hänel. Die Besucher hätten natürlich auch gern eine Indoor-Vorführung im Winter, erklärt sie, aber das sei sehr schwierig. Der Abstand zwischen Leinwand und Projektor müsse stimmen und vor dem Projektor könne niemand sitzen. Deshalb sei der Mehrzweckraum des Kulturzentrums für qualitativ anspruchsvolles Kino mit entsprechendem Sound nicht gut geeignet. Bei Film- oder Diavorträgen sei das anders, denn da gehe es eher um die Sachinformationen als um ein Kino-Erlebnis. "Aber wenn ein Veranstalter sich hier versuchen möchte, sind wir natürlich offen dafür", sagt Susann Hänel.

Sven Kruppa wollte sich schon einmal in Oelsnitz versuchen, wo er im Sommer bereits das Waldbad bespielt. "Wir hatten überlegt, in der Stadthalle einen Raum einzurichten, in dem zweimal in der Woche Filme laufen", erklärt er. Aber: Man könnte aus genannten Gründen keine aktuellen Streifen zeigen. Wer die sehen möchte, würde also nicht kommen.