Aller Anfang ist schwer: Festival hÃ¤tte mehr Zulauf verdient gehabt

Aller Anfang ist schwer: Festival hätte mehr Zulauf verdient gehabt

In Stollberg sollen Jugendliche auch 2017 wieder mitreden können. Bei der zweiten Auflage des Jugendkulturfestivals oder bei etwas ganz anderem?

Von mona berner

erschienen am 12.10.2016



Stollberg. Die Sonne scheint, die Luft ist warm und die Chemnitzer Band Eickenlob spielt sich auf der Bühne die Seele aus dem Leib. Schade, dass gerade einmal neun Leute vor der Bühne stehen, um mit ihnen abzurocken. Dabei wurde am 10. September von einer Trial Show über Schwarzlichttheater bis hin zum Band Contest Sau'N'Check beim 1. Stollberger Jugendkulturfest viel geboten. "Die Zusammenarbeit am Tag des Festivals war harmonisch und verlief reibungslos. Aber es kamen wirklich relativ wenige Besucher", räumt Vanessa Nobis von der Stadtverwaltung ehrlich ein.

Die Mitglieder der Stollberger Jugendbeteiligung hatten sich wirklich ins Zeug gelegt, um möglichst viele Besucher anzulocken. Die Veranstaltung war von den Jugendlichen selbst organisiert worden. Allerdings blieb der erhoffte Andrang aus. Aber anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, wurde bereits nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht: "Wir denken, dass man mit dem Bandcontest später hätte beginnen sollen und wahrscheinlich war es unvorteilhaft, dass an dem Tag noch viele andere Veranstaltungen stattfanden, zum Beispiel die Stollberger Einkaufsnacht", stellten Vanessa Nobis und ihr Team im Nachhinein fest. "Das nächste Mal würden wir es nicht wieder an andere Veranstaltungen koppeln und darauf achten, dass ringsherum nichts weiter los ist."

Doch ob es überhaupt ein nächstes Mal geben wird, steht noch in den Sternen. "Die Jugendbeteiligung soll auf jeden Fall fortgesetzt werden, aber vielleicht wird nicht genau das Gleiche wieder stattfinden. Wir werden kommende Projekte aber gemeinsam mit den Jugendlichen entwickeln", meint Vanessa Nobis.

Momentan finden allerdings noch keine regelmäßigen Treffen zur Planung neuer Projekte statt. "Am 29. Oktober ist eine Art Dankeschönveranstaltung für die Jugendlichen, bei der wir alles noch einmal auswerten. Die Jugendlichen sollen sich untereinander ausmachen, wie und mit was sie weitermachen wollen. Es wäre schön, wenn noch weitere Jugendliche dazu kommen", beschreibt Katja Mehlhorn vom Kreisjugendring den derzeitigen Stand der Dinge.

Die unterstützenden Vereine, wie zum Beispiel der Pink Panther oder die Feuerwehr, als auch der Bürgermeister wollen die Jugendbeteiligung weiterhin unterstützen und bei kommenden Projekten helfend zur Seite stehen.

"Das Ziel ist es auch, nicht tausende von Besuchern anzulocken, sondern es geht um die Sache an sich. Aber sicherlich ist eine Steigerung der Besucherzahlen in Zukunft möglich", meint Katja Mehlhorn und ist zuversichtlich, dass weitere spannende Projekte von der Stollberger Jugendbeteiligung folgen werden.