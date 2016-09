Angst vor Chinaseuche treibt KaninchenzÃ¼chter um

Angst vor Chinaseuche treibt Kaninchenzüchter um

Bei dem einen Züchter rafft es 50 Tiere dahin, der andere bleibt komplett verschont. Eine neue Variante eines Virus ist im Erzgebirge längst angekommen. Problematisch ist, dass ein Impfschutz fehlt.

Von Kathrin Weigert und Petra Wötzel

erschienen am 05.09.2016



Stollberg. RHD - diese Buchstaben sind jedem Kaninchenzüchter ein Begriff. Während die einfache Form seit Jahren bekannt ist, breitet sich eine neue Variante des RHD-Virus (Rabbit Haemorrhagic Disease), auch Chinaseuche genannt, immer weiter aus. Der Amtstierarzt für den Erzgebirgskreis, Dr. Mario Stein, spricht für die Region von einem erhöhten Auftreten seit April 2016. Im Juli und August sei es nochmals schlimmer geworden. Doch die Situation ist diffus, wie Frank Hecker berichtet. Der Thalheimer sitzt im Vorstand des Landesverbands der Kaninchenzüchter und sagt: "Es können auf der einen Seite des Dorfes ein Haufen Tiere sterben und auf der anderen Seite gar keins."

"Übertragen werden die Viren über Vektoren - die größte Rolle spielen stechend-saugende Insekten - aber auch über Futter, Geräte, andere Tiere", sagt Amtstierarzt Stein. Eine Übertragung auf den Menschen wurde noch nicht nachgewiesen. In Frankreich, wo die neue Variante zuerst 2010 bestätigt wurde, sowie in Spanien gibt es einen Impfstoff gegen RHD 2. Doch in Deutschland ist der bisher nicht zugelassen.

Die kreisoffene Jungtierschau in Burkhardtsdorf fand am Wochenende wie geplant statt. Bedenken hatten die Organisatoren nicht. "Unser Verein hat bisher zum Glück keine Verluste zu beklagen. Die Krankheit ist zwar Thema, steht aber nicht im Vordergrund", so Jens Ulbrich, Vorsitzender des Kaninchenzüchtervereins Burkhardtsdorf. Es habe schon immer mal Todesfälle gegeben. "Aber jetzt wird es langsam heikel und nimmt erschreckende Ausmaße an", findet der Vereinschef.

"Gestern noch fit und unauffällig und morgens plötzlich tot. Was die Züchter berichten, ist schlimm", sagt Christian Martin. Selbst erleben musste er das noch nicht. Seit vier Jahren züchtet der 21-Jährige Kaninchen, drei mal hat er am Wochenende die Note vorzüglich für seine Tiere bekommen. "Das Problem ist, es gibt keine richtige Hilfe. Selbst geimpfte Tiere sind schon gestorben."

Karin Förster, Chefin des Kreisverbands Stollberg, zu dem 19 Vereine gehören, warnt dennoch vor Panikmache: "Natürlich bereitet uns die Krankheit Sorgen - wie jede andere auch. Da es derzeit keinen verlässlichen Impfstoff gibt, ist die Sterberate höher." Sie habe das Gefühl, dass im vorigen Jahr der Stollberger Raum schwerer betroffen war. Andererseits hat Förster von Züchtern in Niederdorf gehört, die 20, einer sogar 40 bis 50 Tiere verloren haben - jedoch sei unklar, ob es sich in allen Fällen um RHD-2 handelt.

Thomas Siegel aus Geyersdorf, hatte dieses Jahr 25 Jungtiere. Innerhalb von zehn Tagen waren alle tot. "Keiner weiß so richtig, was er tun kann. Da sind nur Strohhalme, an die wir uns klammern. Es gibt Züchter, die füttern kein Gras mehr, weil dort die Mückenlarven lagern können." Zuletzt hatte Siegel einen solch herben Verlust vor 17 Jahren. "Wenn wir wüssten, dass das nächstes Jahr überstanden ist, könnten wir ja alle irgendwie damit leben."

Gegen RHD-2 geimpft werden kann aktuell nur mit jenem Stoff gegen Variante 1. Während einige Tierärzte empfehlen, diesen zweimal zu geben, raten andere schon zur Dreifachimpfung. Eine Meldepflicht für die Krankheit gibt es nicht, nur wenige Tiere werden nach ihrem Tod untersucht. Ob eine Ausstellung stattfindet, liegt im Ermessen des jeweiligen Vereins, der diese ausrichtet. Er kann einen Impfnachweis fordern oder eben nicht. Die Burkhardtsdorfer haben das am Wochenende getan. Frank Hecker vom Landesverband will sich nun dafür einsetzen, dass bei Schauen künftig eine generelle Impflicht für Tiere gilt.