Auerbacher Bürgerinitiative ist am Ziel

Die Anwohner dreier Straßen haben lange für einen Anschluss ans zentrale Abwassernetz gekämpft. Erfolgreich. Gestern wurde der letzte Abschnitt freigegeben. Das Modell macht unterdessen Schule.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 21.10.2016



Auerbach. Ungezählte Gespräche in Auerbacher Wohnzimmern und bei Bauberatungen sowie Stunden am Schreibtisch über Zeichnungen - doch der Aufwand hat sich für Ulrich Kortry, Helmut Günther, Karlheinz Viehweger, Peter Grunert und Frieder Bergmann gelohnt. Sie waren es, die 32 Grundstücksbesitzer an der oberen Thumer Straße, Braustraße und Wiesenstraße dazu bewegen konnten, für ihren Anschluss ans zentrale Abwassernetz tief in die eigene Tasche zu greifen.

Es ist die Geschichte vom kleinen Bürger, der im großen Räderwerk etwas bewegen kann, wenn er sich mit den anderen zusammentut. Im Jahr 2008 schien die Lage klar: Weil sich Bestimmungen änderten, erwies es sich aus Sicht der Wasserwerke Westerzgebirge als nicht wirtschaftlich, die Straßenzüge ans zentrale Kanalnetz anzuschließen. Also: vollbiologische Kleinkläranlagen für jeden. Anwohner wie Ulrich Kortry machten sich mit dem System vertraut und kamen zu dem Schluss: "8000 bis 10.000 Euro Anschaffungskosten für eine neue Kleinkläranlage, dazu Strom- und Wartungskosten, der Aufwand einer halbjährigen Kontrolle, das tägliche Ablesen der Werte - ich habe bis heute keinen Punkt gefunden, der mich überzeugt hat", sagt Kortry. Er kam zum Schluss: "Auf dem Berg, am Ende einer Straße mag das Sinn machen. Doch innerhalb einer Bebauung ist eine Kleinkläranlage Irrsinn."

Davon konnten Kortry und die Mitstreiter nach und nach auch die anderen Anlieger überzeugen. Ende 2013 schlossen sie mit dem Abwasserverband einen Vertrag, der die Kostenbeteiligung festsetzte, wenn sie dafür ans zentrale Netz kommen. Frank Kippig von den Wasserwerken Westerzgebirge lobt den Einsatz: "Uns als Verband kann nichts besseres passieren, als wenn alle mitziehen. Zumal die Anwohner ein großes Wissen haben, das im Baugeschehen ungemein hilft." Vorbild für Auerbach waren die Einwohner von Eibenberg, die so ebenfalls ans zentrale Netz kommen. Das "Eibenberger Modell" sei längst ein geflügeltes Wort, so Kippig. "Wir arbeiten schon mit 50 solcher Bürgerinitiativen zusammen", sagt der Geschäftsführer und nennt Dorfchemnitz und Leukersdorf als Beispiele.

Insgesamt 996.000 Euro haben das neue Schmutz- und das neue Regenwassersystem für die drei Straßen gekostet. Seit Mai 2014 war gebaut worden. 3500 Euro hat jeder Grundstückseigentümer dazu gegeben - plus den üblichen Kosten für den Hausanschluss. Die Gemeinde Auerbach beteiligte sich mit 245.000Euro und hat zusätzlich die Straßendecke über die gesamte Breite neu aufziehen lassen.

Alle Beteiligten loben die gute Zusammenarbeit. "Der Verband, das Ingenieurbüro, Gemeinde und die Baufirma haben immer mit sich reden lassen", freut sich Anwohner Helmut Günther. Auch die, die sich anfangs geweigert hätten, mitzuziehen, seien nun angeschlossen, ergänzt Ulrich Kortry. 32 Grundstücke mit mehr als 90 Einwohnern sind am Ende dabei. Lediglich ein Garten und ein Grundstücksbesitzer, der die Nutzung eines anderen Flurstücks für das Rohr bisher nicht klären konnte, sind aktuell noch nicht am zentralen Netz. Vielleicht hat zur guten Atmosphäre aber auch beigetragen, dass Dieter Frank, Anwohner der Thumer Straße, den Bauleuten zweieinhalb Jahre lang jeden Morgen um 7.30 Uhr eine Kanne Kaffee gebracht hat.

Enttäuscht ist Ulrich Kortry aber von Dresden. Der 52-Jährige hatte gehofft, dass es - analog für den Bau einer Kleinkläranlage, für den es 1500 Euro Zuschuss gibt - auch in dem Fall Fördermittel vom Freistaat fließen. Doch die Antworten aus dem Ministerium seien stets negativ ausgefallen, immer mit der Begründung, dass es das Gesetz nicht hergebe. Kortrys Antwort darauf: "Gesetze, die dem Bürger nichts nützen, sind dazu da, geändert zu werden."