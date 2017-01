Aufräumaktion vor dem Umbau bringt unerwarteten Fund zutage

Die bevorstehende rund 17 Millionen Euro teure Sanierung des Bergbaumuseums Oelsnitz begleitet die Mitarbeiter bereits auf Schritt und Tritt. Selbst ein gestern offerierter "Kellerschatz" wäre ohne die geplanten Arbeiten wohl nicht so schnell gehoben worden.

Von Viola Gerhard

erschienen am 27.01.2017



Oelsnitz. Voraussichtlich im Mai steht fest, wer für das rund 17 Millionen Euro schwere Projekt "Sanierung und Neuordnung des Bergbaumuseums Oelsnitz" die Generalplanung übernimmt, Ende des Jahres soll die Entwurfsplanung stehen. Diese Zeitschiene nannte gestern Katrin Stückrath, Projektassistentin für das Bauvorhaben im Landratsamt. Im Moment befinde man sich im Vergabeverfahren für die Generalplanung. Die Ausschreibung sei europaweit erfolgt, sieben Büros aus Deutschland haben sich beworben.

Zwar gibt es seitens des Museums durchaus Vorstellungen zur künftigen inhaltlichen Gestaltung, aber erst gemeinsam mit dem Generalplaner seien Aussagen möglich, wie diese in welcher Abfolge sinnvoll baulich umgesetzt werden können, sagte Stückrath. Auf jeden Fall werde es mehrere Bauabschnitte geben. Als Fertigstellungstermin steht zwar das Jahr 2022, aber schon 2020 soll das Museum in der Lage sein, eine Satellitenschau zur Landesausstellung in Zwickau zeigen zu können.

Um diesen Ausblick geben zu können, hatte Museumsleiter Jan Färber gestern in den Keller des Museums eingeladen. Der Raum war jahrelang kaum begehbar und soll künftig als Depot für größere museale Objekte dienen. Beim Aufräumen in Vorbereitung der Bauarbeiten gab es hier einen Zufallsfund: drei große Armaturen - Anzeigen für Spannung, Strom und Leistung. Zunächst war völlig unklar, woher diese stammen, sagte Sammlungsleiter Heino Neuber. Bis man die Anzeigen auf Fotos entdeckte: an einer Schaltsäule in der Umformerhalle. Natürlich werden die Originalstücke ihren Platz in der neuen Ausstellung finden, sagte Färber.

Das zurückliegende Jahr bezeichnete Färber als ein erfolgreiches - auch ohne den "Mitnahmeeffekt" der Landesgartenschau habe man erneut die 30.000er-Besuchermarke geknackt, mehr als 31.000 Gäste kamen. Zu den Höhepunkten zählte er die Ausstellung "Alles nur heiße Luft" anlässlich 200 Jahre Heißluftmotor. Die Sammlung war zuvor noch nie gezeigt und nach der Ausstellung aufgelöst worden. 2016 sei insofern auch ein besonders wichtiges Jahr gewesen, weil die Entscheidung zur umfassenden Sanierung und damit zum Erhalt der Einrichtung fiel. Viel Zeit war auch nicht mehr, so Färber: In drei bis fünf Jahren wäre die Korrosion im Förderturm auf tragende Teile übergegangen.

Dass es während der Bauarbeiten Einschnitte im Museumsbetrieb geben wird, sei klar, sagte Färber. Man gehe im Moment aber davon aus, nicht komplett schließen zu müssen. So soll das Anschauungsbergwerk möglichst nicht angetastet werden, im Rundbau habe man zudem Möglichkeiten, kleinere Ausstellungen zu zeigen.