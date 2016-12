Auszeichnung rührt den Schwibbogenkönig zu Tränen

Der Wanderpokal für den Stollberger Schwibbogenkönig geht nach Berlin. Und auch der neue Schwibbogenprinz kommt nicht aus der Region.

Von Petra Wötzel

erschienen am 12.12.2016



Stollberg. Es sind wohl die bisher emotionalsten Momente in der Geschichte der Krönung eines Schwibbogenkönigs gewesen: Völlig überwältigt, mit Tränen in den Augen und tapfer um Fassung ringend, nahm Wolfgang Marx gestern in der St. Jakobikirche den Wanderpokal entgegen. 509 Besuchern hatte seine dreidimensional wirkende Landschaft im Licht- und Schattenspiel mit Kirche, kleinen Häusern sowie Bäumen am besten gefallen. "Mit dieser Auszeichnung hätte ich niemals gerechnet, ich bin sprachlos", sagt Wolfgang Marx.

Der gebürtige Ostfriese und jetzt in Berlin lebende Hobbybastler hatte mit seinem Schwibbogen eine "Punktlandung" hingelegt. Zum ersten Mal in seinem Leben wagte er sich an den Bau eines solch aufwendigen Kunstwerkes. "Ich habe zwar schon Buddelschiffe gebastelt, aber mit Holzbearbeitung hatte ich bis vor ein paar Monaten noch nie etwas zu tun", erklärt der 71-Jährige. Aber wie kommt ein Nordländer dazu, traditionell im Erzgebirge beheimateten Fensterschmuck zu bauen?

Begonnen hatte alles in einem Urlaub in Thüringen 2015, wo sie ein Ehepaar aus Oederan kennenlernten. Als sie dieses in der Vorweihnachtszeit besuchten, waren die Berliner zwar von den Schwibbögen in den Fenstern der erzgebirgischen Häuser fasziniert - aber nicht von den Preisen. Das kann ich auch selbst, dachte sich Wolfgang Marx. Er ließ sich das Motiv und die benötigten "Zutaten" von Mario Richter von der Bastlerwelt in Stollberg schicken, kaufte eine Laubsäge und legte los. Die Neubauwohnung in Berlin Marzahn wurde zur Werkstatt. Nach jeder Bastelaktion mussten zwar die Räume gründlich gesäubert und die Grünpflanzen abgestaubt werden, aber, so betont der gelernte Feinmechaniker, "die Tüftelei hat mir sehr viel Spaß gemacht". Neun Schwibbögen habe er inzwischen hergestellt, sie gefielen Verwandten und Bekannten so gut, das am Ende für ihn selbst keiner übrig blieb. Auch das Siegermodell ist schon vergeben. "Auf den Wanderpokal bin ich sehr stolz, er bekommt einen Ehrenplatz", sagt Wolfgang Marx.

Mit 1219 Stimmen wurde der 14-jährige Julius Graul aus Sachsen-Anhalt zum Schwibbogenprinz gekürt. Einen Sonderpreis erhielt Klaus Barthel aus Niederfrohna. Der hat sich einen Lichterbogen ausgedacht, in dessen Mittelpunkt drei (leere) Bierflaschen stehen. "Das Teil ist aus Spaß entstanden und ein Gag zu Feierlichkeiten", sagt er.

Die Schwibbogenausstellung fand zum 15. Mal statt. Die Sieger wurden unter 51 Schwibbögen und durch 7198 abgegebene Stimmen ermittelt.