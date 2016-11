Auto erfasst Fußgänger auf A72 bei Neukirchen - Mann stirbt am Unfallort

erschienen am 05.11.2016



Neukirchen. Ein 59-jähriger Fußgänger ist in der Nacht zu Samstag bei einem Unfall auf der A72 ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn unterwegs, als sein Wagen den Mann erfasste. Dieser erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer wurde bei der Kollision ebenfalls schwer verletzt.

Was der 59-Jährige auf dem Fahrstreifen der Autobahn wollte, ist derzeit unbekannt. Der Unfall ereignete sich gegen 0.20 Uhr in Höhe des Parkplatzes Neukirchener Wald. Die Autobahn war über zwei Stunden lang gesperrt. (fp)