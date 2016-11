B 169: Betrunkener Fahrer baut schweren Unfall

erschienen am 27.11.2016



Pfaffenhain. Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B169 zwischen Neukirchen und Niederdorf sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr ausgerückt. Ein 18-jähriger VW-Fahrer und dessen 19-jähriger Beifahrer waren aus Richtung Niederdorf kommend in Richtung Neukirchen unterwegs. Der VW kam 200 Meter vor dem Ortseingang Pfaffenhain nach rechts von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich mehrmals auf einem Feld. Der Beifahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Vom Fahrer des VW fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur. Eine Polizeistreife fand den Mann kurze Zeit später in Socken laufend auf der B169 wieder. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Der Fahrer hatte keinen Führerschein. Er wurde leicht, der Beifahrer schwer verletzt. Beide kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle und leuchteten diese aus. Im Einsatz waren 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Adorf. An dem VW entstand Totalschaden. Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. (mär)