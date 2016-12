BGH Edelstahl investiert im zweistelligen Millionenbereich

Demnächst nimmt das Lugauer Unternehmen eine moderne Drahtvorbehandlungsanlage in Betrieb. Das ist nicht die einzige Maßnahme, mit der die Firma fit für die Zukunft gemacht wird.

Von Viola Gerhard

erschienen am 30.12.2016



Lugau. Im Lugauer Unternehmen BGH Edelstahl soll im ersten Quartal 2017 eine neue Drahtvorbehandlungsanlage in den Probebetrieb gehen. Geschäftsführer Udo Bialke spricht von einer Investition im zweistelligen Millionenbereich. Sie sei notwendig geworden, weil der Reparaturaufwand der alten Anlage nicht ohne eine mehrmonatige Stillstandszeit realisierbar wäre. Da diese Anlage für die gesamte weitere Fertigung ein Schlüsselaggregat ist, wären alle anderen Produktionsbereiche ebenfalls betroffen, erklärt er.

Von der Kapazität her entspricht die Anlage im Wesentlichen der alten. "Es handelt sich um eine reine Ersatzmaßnahme", erklärt Bialke, wobei die neue Anlage dem Stand der Technik entspreche. Denn die alte Anlage wird manuell betrieben. Zukünftig erfolge die Materialzufuhr über ein lasergesteuertes, mannloses Transportsystem, der gesamte Prozess laufe nach festgelegten Routinen automatisch ab. Und, so Bialke: "Die Arbeitsbedingungen haben sich deutlich verbessert." Das beziehe sich sowohl auf körperliche Erleichterungen als auch auf das Umfeld. Arbeitskräfte werden durch die Automatisierung nicht eingespart, erklärt er. Denn es sind zwar weniger Mitarbeiter direkt an der Anlage nötig, dafür müsse aber der Leitstand mit der Steuerung besetzt werden, wofür Mitarbeiter geschult werden.

Mitte kommenden Jahres soll die alte Anlage schrittweise abgeschaltet und demontiert werden. Die Halle werde dann für den Neubau der Abwasserbehandlungsanlage genutzt, zudem stehen die dann frei gewordenen Flächen als zusätzliche Produktionsflächen zur Verfügung, erklärt der Geschäftsführer.

Neben dem Großprojekt in der Drahtvorbehandlung hat das Unternehmen zwischenzeitlich auch die Kapazität in der Drahtfertigung ausgebaut - indem eine Halle erweitert und zusätzliche Aggregate angeschafft wurden. So ermöglicht eine jetzt in den Betrieb gegangene neue Drahtziehstation, einen Walzdraht von 5,5 Millimetern Durchmesser über 14 hintereinanderliegende Stationen auf 1 Millimeter Durchmesser zu ziehen. Dafür musste auch die Glühkapazität angepasst werden - es wurden zwei neue Glühlinien aufgebaut, die Anfang Januar die Arbeit aufnehmen.

Das Unternehmen verjüngt nicht nur seine Technik, sondern auch die Belegschaft. 13 Auszubildende arbeiten im Unternehmen, mit ihnen sind insgesamt reichlich 260 Mitarbeiter in der Lugauer BGH Edelstahl beschäftigt. Eine seit Jahren in etwa konstante Zahl, womit das Konzept aufgegangen ist, mit verstärkter Ausbildung dem altersbedingten Weggang eines großen Teils der Belegschaft entgegenzuwirken, erklärt Bialke. Wobei die Ausbildungssituation deutlich schwieriger geworden sei, vor allem fehle oft die Bereitschaft der jungen Leute, in einem Drei-Schicht-Betrieb zu arbeiten.

Aktuell stellt die BGH Edelstahl auf 36.000 Quadratmeter Produktionsfläche rund 750.000 Kilometer Draht und 75.000 Kilometer Stäbe pro Jahr her, der Jahresumsatz liegt bei etwas unter 100 Millionen Euro. Mehr als 40 Prozent der Erzeugnisse gehen in den Export, außer in die europäischen Nachbarländer auch nach Asien, in die USA und nach Südamerika. Rund 80 Prozent der Kunden kommen aus dem Automotivbereich. Die Zukunft des Unternehmens, das eine eigenständige Tochter der Holding BGH Edelstahlwerke GmbH mit Sitz in Freital ist, sieht Geschäftsführer Bialke in der Spezialisierung und im Service. "Der Massenstahlbereich spielt schon heute keine Rolle mehr", erklärt er. Zur Anpassung an die geänderten Marktbedürfnisse gehört für den Geschäftsführer die weitere Spezialisierung in Richtung Präzision und dem Einsatz spezieller Werkstoffe und Sonderlegierungen.