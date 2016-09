Bad-Rutsche wird wohl doppelt so teuer

Heute müssen die Räte in Jahnsdorf entscheiden, ob sie die Investition auch bei höheren Kosten stemmen wollen. Der kommunale Haushalt wird nun mit 57.000 statt bisher 25.000Euro belastet.

Von Jan Oechsner

erschienen am 26.09.2016



Jahnsdorf. Nicht kleckern, sondern klotzen. Das war die Lesart des gesamten Gemeinderates im Februar diesen Jahres - also lieber eine richtig große attraktive Rutsche und eben nicht irgendwelche halben Sachen. Die Kosten wurden damals so beziffert: Etwa 100.000 Euro, davon 75 Prozent Fördergelder. Der Eigenanteil für den Ort: 25.000 Euro.

Heute Abend wird sich nun zeigen, ob die Räte immer noch klotzen wollen. Denn die Doppelrutsche wird laut Kostenschätzung empfindlich teurer als ursprünglich vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen nun bei etwa 138.000 Euro.

Mit der Kostenerhöhung steigt vor allem der Eigenanteil für die Gemeinde um mehr als das Doppelte. Hintergrund: Die Anschaffung einer Doppelrutsche wurde als förderfähig eingestuft - allerdings liegt dieser Betrag bei maximal 81.000 Euro. Das bedeutet: Bei den aktuellen 138.000 Euro an Baukosten beträgt der Eigenanteil für die Gemeinde nicht mehr wie ursprünglich genannt 25.000 Euro, sondern mehr als das Doppelte: 57.000 Euro.

Der Grund ist dieser: Die Gemeinde will die lange Rutsche des Konstrukts doch nicht im Freibadbecken enden lassen, sondern in einem separaten Becken. Vorteil: Vom eigentlichen Bad muss nicht aus Sicherheitsgründen Platz freigehalten werden, wenn die Rutschenden ins Wasser klatschen. Nachteil: Der Plan treibt die Kosten nach oben.

"Bisher wurden verschiedene Ausführungsvarianten untersucht und unter sicherheitsrelevanten Aspekten geprüft. Die jetzige Lösung ist unsere Vorzugsvariante", so Verwaltungsleiter Albrecht Spindler. Zur Bewilligung des Zuwendungsantrages für die Fördergelder sei eine Erklärung des Gemeinderates erforderlich, dass der nicht im Haushalt geplante Anteil der Eigenmittel bestätigt wird. Der derzeit amtierende stellvertretende Bürgermeister und CDU-Fraktionschef Andrè Vágó sagt: "Ich gehe davon aus, dass der Gemeinderat das Vorhaben auch mit den neuen Zahlen bestätigt." Zwar sei das Bad an heißen Tagen auch so voll und brauche keine weitere Attraktion. Aber an den normalen Sommertagen sei eine Rutsche ideal, mehr Gäste ins Bad zu locken.

Die Ausschreibung soll noch in diesem Jahr erfolgen, sodass die Auftragsvergabe und mögliche Vorbereitungsarbeiten noch vor dem Winter realisiert werden können. Womöglich liegen die Angebote dann doch unter den jetzt prognostizierten Kosten. Sie können aber auch noch höher sein. Die Rutsche selbst soll zur kommenden Badesaison eingeweiht werden.

Das Vorhaben ist eines der Projekte, die Jahnsdorf über das Konjunkturprogramm III für Kommunen finanzieren will. Aus diesem erhofft sich der Ort eine Extra-Finanzspritze von etwa 400.000 Euro für verschiedene Vorhaben.