Balkon in Lugau ist wahres Miniaturland-Paradies

Schienenwunder: Spätestens zur Adventszeit kommen sie ins Rampenlicht. "Freie Presse" stellt die kleinsten, schrägsten und imposantesten vor.

Von Petra Wötzel

erschienen am 26.11.2016



Lugau. Im Neubaugebiet in Lugau gibt es eine Modellbahnanlage, die nicht nur eine Freude für den Bastler und die Familie ist, sondern auch Spaziergänger zum Staunen bringt. Jürgen Günzel hat sein mehr als drei Meter großes Miniaturland auf dem verglasten Balkon der Wohnung aufgebaut. Durch die günstige Lage im Erdgeschoss und die farbenfrohe Beleuchtung ist das Geschehen auf der Anlage besonders in der Dunkelheit gut zu beobachten. Jeden Tag ab 15.30 Uhr hauchen elf Zeitschaltuhren der Szenerie Leben ein. "Es geht schön der Reihe nach, bis sich alles bewegt und beleuchtet ist, dauert es ein paar Minuten", erklärt der Hobby-Modellbahner.

Der Vorbau ist mit der Modellbahnanlage von der Adventszeit bis bis zum 6. Januar nahezu komplett ausgefüllt. "Wenn in der Wohnung kein Platz für ein Hobby ist, muss man sich etwas einfallen lassen", meint der Hobbybastler. Hingucker auf der mit allerlei Raffinessen ausgestatteten Modellbahnanlage ist ein großes, voll bewegliches Riesenrad aus Metall. Gebaut hat es der Großvater von Jürgen Günzel in den 1930er Jahren. Die Kirmesattraktion stand jedes Jahr am Rand eines Weihnachtsberges bei den Großeltern im Wohnzimmer und wurde vom kleinen Jürgen hingebungsvoll beobachtet und bewundert. Das das gute Stück einmal sein eigenes Heim schmücken würde, hatte er sich zwar gewünscht, aber dass es wirklich dazu kommen würde, konnte er damals nicht wissen.

Viele Jahre später erhielt Jürgen Günzel schließlich doch das Riesenrad. Er setzte das inzwischen etwas lädierte Stück wieder in Gang und brachte eine funktionstüchtige bunte Beleuchtung an. In den Gondeln sitzen heute Minipüppchen aus den Puppenstuben von Jürgen Günzels Tochter Jana und Ehefrau Bärbel, die ihren Mann, wenn er es wünscht, gerne unterstützt.

Die winzigen Kleider, Röcke und Accessoires der Puppen hat eine Bekannte gestrickt und gehäkelt. Bevor Gleise dazu kamen und zwei Züge ihre Runden drehten, stand das Riesenrad allein auf dem Balkon. Dann kam dem Bastelfreak der schon seit der Jugend gerne werkelt und immer etwas zu tun haben muss, die Idee doch einmal nach zu forschen ob es heute noch so etwas in der Art gibt. Ihm schwebte eine Erweiterung vor. Im Internet wurde er fündig.

"Mit einem kleineren Riesenrad, einem Windkraftrad und einer Wassermühle, gebaut aus 8300 Metallbaukasten-Einzelteilen, gelang mir der Vergleich von alt und neu so wie ich es mir vorgestellt hatte", so der kreative 68-jährigen Lugauer, dem bis heute immer wieder etwas einfällt, wie er die Anlage ergänzten kann. So fährt der Weihnachtsmann mit einer Schwebebahn auf den Annaberger Pöhlberg, ein Lagerfeuer brennt und qualmt, der Minischwibbogen leuchtet mit LED Lämpchen und seit wenigen Tagen dreht sich ein kleines Kinderkarussell. Auf einer Straße bewegen sich aus DDR-Zeiten bekannte Fahrzeuge wie Schwalbe, Trabant mit Dachzelt und Motorrad mit Seitenwagen. Mit Minimodellen sind familieninterne Eigenheiten auf dem Brett nachgestellt, Jürgen Günzel als Holzhacker, seine Frau die einen Teppich klopft und Enkel Max, vom Opa mit Geräuschen imitiert, auf dem Klo.