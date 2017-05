Bergbaumuseum: Großobjekte werden gründlich aufgemöbelt

Die Arbeiten im Gelände haben noch nichts mit der geplanten Sanierung zu tun. Wichtig für die künftige Konzeption sind sie dennoch: Sie stehen für ein Kapitel sächsischer Bergbaugeschichte, das in der Ausstellung bisher keine Beachtung findet.

Von Viola Gerhard

erschienen am 12.05.2017



Oelsnitz. Rund 100.000 Euro investiert der Landkreis derzeit in die Sanierung der Außenobjekte des Bergbaumuseums Oelsnitz. Weil im Moment vor allem der eingehauste Förderturm ins Auge fällt, wird Museumsleiter Jan Färber in diesen Tagen immer wieder gefragt, ob die geplanten Arbeiten zur Komplettsanierung und Umgestaltung des Museums begonnen haben. Aber das sei nicht der Fall, sagt Färber, vielmehr handle es sich um eine notwendig gewordene Überholung der Großobjekte. "Sie sind zwar teilweise erst Ende des 20. Jahrhunderts dahingekommen, aber an ihnen nagt dennoch der Zahn der Zeit", sagt Färber. Die Folge: Korrosion. "Wenn wir die Objekte erhalten wollen, müssen wir etwas tun", erklärt Färber.

Dass sie erhalten werden sollen, steht außer Frage. Stehen sie doch für ein Thema, das laut Färber bisher in der Ausstellung noch nicht behandelt wird: den Abbau uranhaltiger Steinkohle. Im Hinblick darauf, dass die Einrichtung mit ihrer zukünftigen Konzeption den gesamten sächsischen Steinkohlenbergbau abbilden möchte, sei dies ein wichtiger Aspekt.

Denn sowohl der im Moment durch ein Gerüst und Folie verdeckte Förderturm als auch die daneben stehende zweitrumige - heißt: mit zwei Schächten ausgestattete - Trommelfördermaschine und ein sogenannter Skip stammen aus Dresden Gittersee, wo die SDAG Wismut als Bergbaubetrieb "Willy Agatz" bis 1989 uranhaltige Steinkohle förderte. Der Skip wurde statt des Förderkorbs eingehängt und zum Transport von Abraum, Erde und Dreck genutzt, mit dem der Schacht letztendlich verschlossen wurde. Er kam erst vor zwei Jahren nach Oelsnitz, als Dresden Gittersee wegen eines geplanten Gewerbegebietes beräumt wurde. "Ein glücklicher Umstand", sagt Färber. Denn so könne man gut den Werdegang von Dresden Gittersee nachvollziehen - von der Förderung bis zur Verfüllung. Geplant sei, den Skip nach der Sanierung in den Förderturmschacht einzuhängen.

Auch eine aus Dresden Gittersee stammende Lok gehört zum Fundus des Museums, im Moment steht sie im Lokschuppen. Färbers Zukunftsvision: Die Lok samt einiger Hunte als Grubenbahn über den Museumsvorplatz fahren zu lassen. Die Hunte habe man. "Es fehlen eigentlich nur noch die Gleise."

Bereits fertig "aufgemöbelt" sind die große Treibscheibe aus den 1960er-Jahren, sowie die Bobine, ein Seilträger, vom Schacht 373 in Aue-Alberoda, außerdem ein Güterwagen. Letzterer diene zurzeit noch als Abstellmöglichkeit, für Färber ist es aber denkbar, ihn für Sonderausstellungen zu nutzen. Im Juni, zum großen Kinderfest, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Lediglich die Sanierung und vor allem Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit des großen Eingangstores werde erst danach in Angriff genommen. Es ist noch das originale Tor aus der Zeit des Karl-Liebknecht-Schachtes, erklärt Jan Färber. Ziel sei es, den einst vorhandenen Elektroantrieb zu erneuern und die Uhr zu beleuchten.

All die Arbeiten mussten jetzt stattfinden, sagt Färber. Aber der Zeitpunkt kurz vor der Museums-Umgestaltung passe gut - dadurch "wird das Außengelände wieder stärker als Exponat wahrgenommen".