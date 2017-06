Bergbaumuseum: Zuerst wird die Ausstellung umgestaltet

Für 17,25 Millionen Euro wird der Bau saniert. Inbegriffen sind Umbauten für eine neue Konzeption. Wo werden die Schwerpunkte liegen und wie sieht der Zeitplan aus?

Von Björn Josten

erschienen am 07.06.2017



Oelsnitz. Bis 2022 soll das Bergbaumuseum in neuem Glanz erstrahlen. Bildlich gesprochen. Denn hauptsächlich geht es um eine Sanierung der Bausubstanz und Umbauten für eine neue Museumskonzeption. Dafür sind 17,25 Millionen Euro eingeplant. Zurzeit liegt die Suche nach einem Generalplaner in den letzten Zügen. Im Laufe dieses Monats möchte der Erzgebirgskreis eine Zusammenarbeit mit einem der Bieter festzurren. "Freie Presse" skizziert, was in Oelsnitz geschehen wird.

Das ändert sich am Museumskonzept: Auch wenn sich das Besucherverhalten geändert hat, soll der Spannungsbogen von einer Traditionsstätte ehemaliger Bergleute und deren Nachfahren sowie Touristen erhalten und ausgearbeitet werden. "Das heißt, dass wir weg kommen werden von einer technikhistorischen Ausstellung und hin zu einer sozialhistorischen Ausrichtung. Im Zentrum wird die Frage stehen: Wie lebten die Bergleute?", sagt Museumsdirektor Jan Färber. Der Schwerpunkt dabei wird auf dem sächsischen Steinkohlebergbau liegen.

Besonders die elektrisch betriebene Turmmaschine und die Dampffördermaschine werden als herausragende Exponate in den Fokus gerückt. Zentrale Rollen kommen zudem Turm, Hängebank und Anschauungsbergwerk, in dem eine Menge bergmännischen Wissens steckt, zu. Die Hängebank wird künftig Start und Ziel der auf rund eine Stunde verkürzten Führung sein.

Das didaktische Konzept wird verändert. Das Depot wird zu einem Schaudepot umgewandelt und die Objekte sollen zugänglich gemacht werden. Multimedia wird auch eine Rolle spielen. Auf Knalleffekte wird jedoch bewusst verzichtet. Der Kinderbereich wird ausgebaut. "Bei allem wird die persönliche Begegnung eine wichtige Rolle spielen", verspricht Färber. Die Details arbeitet ein Museumsplaner in enger Abstimmung mit dem Museumsteam und dem Generalplaner noch aus. Das geschieht mit dem Gebäude: Die angegriffene Bausubstanz - Korrosion an den Fachwerkträgern, Tragfähigkeit und Dichtigkeit der Dächer, schlechter Zustand der Industrieverglasung sowie Feuchteschäden am Mauerwerk - müssen unter Beachtung des Denkmalschutzes saniert werden. Zielsetzung ist es, allenfalls behutsam in die historischen Strukturen einzugreifen. Das wird notwendig, weil den Besuchern künftig ein komplett überdachter Museumsrundgang ermöglicht werden soll. Dazu ist eine neue Eingangssituation direkt am Ausstellungsgebäudekomplex vorgesehen. Zudem sind zwei neue Treppenhäuser und ein Verbindungsgang zwischen Dampfmaschine und Lokschuppen geplant. Aus Brandschutzgründen werden die Gebäude mit Fluchttreppen versehen.

Das passiert mit dem Turm: Der Turm als Attraktion des Museums und Landmarke wird erhalten. Das wird eine Herausforderung, da in der Vergangenheit fast nichts getan wurde, um das Bauwerk in Schuss zu halten. "Probleme bereiten uns die thermischen Verhältnisse, die zu einer hohen Kondensationsbelastung führen", sagt der Beigeordnete des Erzgebirgskreises, Andreas Stark. Dass die Besucher selbstverständlich auch im Winter einen beheizten Turm erwarten, ist für die Gebäudesubstanz ein Problem, das es zu lösen gilt.

Das ist der Zeitplan: "Bis Ende des Jahres werden Vor- und Entwurfsplanung erstellt", sagt Stark. Vielleicht wird der Planer auch Anfang 2018 noch damit beschäftigt sein. "Wir drängeln allerdings ein wenig", verrät er. Denn 2020 wird das Bergbaumuseum in Oelsnitz Schauplatz der Landesausstellung. "Bis April 2020 muss die neue Dauerausstellung stehen", fordert Stark daher. Allerding werde stets Qualität vor Eile stehen. Die Turmsanierung wird voraussichtlich erst nach der Landesausstellung in Angriff genommen. Das Jahr 2018, in dem der Steinkohlebergbau in Deutschland beendet werden wird, spielt zudem eine zentrale Rolle. "Da werden wir natürlich etwas machen", sagt Färber.

Darauf müssen sich die Besucher einstellen: Das große Ziel ist es, das Museum während Sanierung und Umbau geöffnet zu halten. Allerdings schließt Stark nicht aus, dass die komplette Einrichtung eventuell doch für eine gewisse Zeit geschlossen werden muss. Gerade beim Turm könne dies passieren. "Es kann dazu kommen, dass wir den Turm bis zu ein Jahr lang sperren müssen, um die Sanierung umsetzen zu können", sagt Stark. Ausgemachte Sache sei dies jedoch noch nicht. Während der Landesausstellung werden allerdings keine publikumsrelevanten Bereiche gesperrt sein, verspricht der Beigeordnete.