Bergbaumuseum: ZukunftsfÃ¤hige Sanierung kostet 17,25 Millionen

Bergbaumuseum: Zukunftsfähige Sanierung kostet 17,25 Millionen

Der Erzgebirgskreis möchte die nächste Großinvestition angehen. Diese ist für einen dauerhaften Erhalt der Oelsnitzer Einrichtung unumgänglich. Welche Alternativen gibt es dennoch?

Von Björn Josten

erschienen am 21.09.2016



Oelsnitz. Es geht am kommenden Mittwoch im Kreistag um viel Geld. Es geht aber auch um eine Grundsatzentscheidung, ob sich der Erzgebirgskreis das Bergbaumuseum in Oelsnitz dauerhaft leisten möchte. Die entsprechende Beschlussvorlage empfiehlt ausdrücklich eine umfassende Sanierung, inklusive einer baulichen Anpassung an ein neues und modernes Museumskonzept. Der Betriebsausschuss hat in seiner Vorberatung mit 14 Ja-Stimmen - bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung - für diese Variante votiert.

Die Ausgangslage: Die KEM Kommunalentwicklung Mitteldeutschland hat im Auftrag des Kul(t)our-Betriebes des Erzgebirgskreises ein Konzept erarbeitet, das die notwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten ermittelt. Schwerpunkte liegen dabei auf der baulichen Sanierung des 1971 stillgelegten, denkmalgeschützten Industriebaus und der Errichtung ausreichender Fluchtwege. Dazu wurden verschiedene Varianten erarbeitet und prinzipielle Förderfähigkeit geprüft. "Wir arbeiten zudem schon lange intern am neuen Museumskonzept, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden", sagt Museumsdirektor Jan Färber.

Die Vorzugsvariante: Neben einer umfassenden Sanierung wird auch eine Neuordnung des Museums in Angriff genommen. Dazu gehören unter anderem neu zu schaffende Verbindungsbauwerke, inklusive Fluchtwege. Außerdem sollen Sonderausstellungsflächen und ein wissenschaftliches Archiv errichtet werden. Die Ausstellung wird auf ein Kerngebäude konzentriert. Damit geht eine Erneuerung und Überarbeitung der musealen Präsentation einher. Vor allem sollen industrielle Zeugnisse, wie die Hängebank oder der Umformer, hervorgehoben werden. Gerade die Hängebank im Fördergebäude, die die Kohlehunte aus dem Schacht aufnimmt, gilt als authentisch und damit als einzigartiges Industriezeugnis. Die Planer stellen durch eine Umgestaltung des Museums eine konstante Steigerung der Besucherzahlen von derzeit knapp über 30.000 auf 55.000 bis 70.000 pro Jahr in Aussicht.

Die Kosten: Diese Vorzugsvariante schlägt mit 17,25 Millionen Euro zu Buche, rund 9,88 Millionen Euro kämen dabei aus dem Bund-Länder-Programm "Stadtumbau Ost". Entsprechende Mittel werden vom Staatsministerium des Innern für die Jahre 2017 bis 2020 in Aussicht gestellt. Die Stadt Oelsnitz müsste für knapp 1,5 Millionen Euro gerade stehen, weitere 5,88 Millionen Euro müsste der Landkreis aufbringen. Bei den erwarteten Folgekosten steht einer Ertragssteigerung von rund 82.000 Euro eine Reduzierung der Kosten (Betrieb, Instandhaltung etc.) von etwa 35.000 Euro pro Jahr entgegen. Der Kreishaushalt würde mit rund 590.000 Euro an jährlichen Abschreibungen zusätzlich belastet.

Die Alternativen: Eine erste Variante sieht keinerlei Investitionen, sondern den reinen Erhalt des Gebäudes vor. Das hätte die Schließung des Bergbaumuseums und die Aufgabe der Gebäude innerhalb von zehn Jahren zur Folge. Die Betriebserlaubnis für den Turm und den Aufzug zum Besucherbergwerk würden erlöschen.

Eine Sanierung der Gebäude mit Herstellung der notwendigen Fluchtwege würde ohne neue Museumskonzeption mit rund 13,3 Millionen Euro zu Buche schlagen. Damit wäre der Erhalt der Gebäude zwar gesichert, der Fortbestand des Museums im Vergleich zu anderen Museen in der näheren Umgebung aber nicht gewährleistet.

Darüber hinaus ist eine "Edelvariante" für rund 20,1 Millionen Euro erarbeitet worden. Diese sattelt auf die Vorzugsvariante einen Veranstaltungs- und Tagungsbereich auf. Das würde die betriebswirtschaftliche Situation verbessern, aber auch für hohe zusätzliche Kosten sorgen.