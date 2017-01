Berührende Livemusik im größten "Wohnzimmer" Stollbergs

Der Verein "Menschlichkeit als Tradition" bedankte sich gestern mit einem Konzert bei zahlreichen Helfern. Vor 150 Besuchern spielten Jante und Orion Walsh.

Von Mona berner

erschienen am 23.01.2017



Stollberg. "Mit jedem Schritt ein Stückchen weiter, ein Stückchen weiter in das Nichts. Jeder ein Stück weg von der Heimat, die hinter uns in Staub zerbricht". Mit seinem Lied "Von Land zu Land" spricht Sänger und Songwriter Jan Thierfelder, alias "Jante", vielen Flüchtlingen aus der Seele. "Als damals das Flüchtlingsboot auf Lampedusa gesunken ist, war ich sehr ergriffen und schrieb daraufhin dieses Lied. Es macht einfach keinen Unterschied, aus welchem Land man kommt", so der 27-jährige Sänger. Diese Ansicht vertreten auch die rund 150 Gäste, die sich am gestern Nachmittag zum wahrscheinlich größten Wohnzimmerkonzert von Jante und Orion Walsh in der Stollberger Jakobi-Kirche versammelt haben. "Wir möchten mit diesem Konzert allen Helfern danken, die in der Flüchtlingshilfe aktiv geworden sind. Außerdem wollen wir die Flüchtlinge integrieren und gemeinsam die Musik anhören", beschreibt die 33-jährige Anett Oesterreich das Ziel des Konzertes, welche als Gründungsmitglied des Vereins "Menschlichkeit als Tradition" aktiv mitarbeitet.

Während in der ersten Hälfte Jante und sein musikalischer Begleiter Tim Bergelt mit sowohl eigenen, deutschsprachigen Liedern als auch bekannten Songs wie "I see fire" von Ed Sheeran das alte Kirchengemäuer zum Leben erweckte, unterhielt in der zweiten Hälfte Orion Walsh mit amerikanischen Blues-Folk das Stollberger Publikum.

"Die Botschaft, die durch dieses Konzert vermittelt wird, die Menschlichkeit, gefällt mir sehr. Ich war lang nicht mehr in der Kirche, aber das ist wirklich ein Anlass, um mal wieder herzukommen", erzählt die 24-jährige Janine Baumgart, die in Chemnitz als Logopädin arbeitet und dadurch auch viel mit Flüchtlingen in Berührung kommt.

Die geplante Flüchtlingspolitik vom neu gewählten Präsidenten der USA, Donald Trump, wird von vielen kritisiert und auch der 35-jährige Amerikaner Orion Walsh ist alles andere als ein Trump-Fan: "Ich habe ihn nicht gewählt und auch in meiner Heimatstadt Lincoln, Nebraska, gehen Tausende gegen ihn auf die Straße. Dennoch hoffe ich das Beste und möchte nicht, dass die Menschen sich nun gegenseitig hassen".

"Gemeinsam für Menschlichkeit", unter diesem Motto stand das Konzert, bei welchem durch keinerlei Eintrittskosten die Tür der Jakobi Kirche wirklich jedem offen stand. In der Pause konnte bei Tee, Kaffee und Keksen über Gott und die Welt geplaudert werden und somit das Motto des Nachmittags gleich in die Tat umgesetzt werden.