Beutha: 77-jÃ¤hrige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Beutha: 77-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

erschienen am 07.10.2016



Stollberg OT Beutha. Die Polizei sucht derzeit nach der 77-jährigen Brigitte Jahn. Die Seniorin hat vermutlich in der Nacht zum Donnerstag ihre Wohnung im Stollberger Ortsteil Beutha verlassen und ist seither unbekannten Aufenthaltes.

Verwandte erstatteten am Donnerstagvormittag Anzeige bei der Polizei. Die bisherigen Suchmaßnahmen, bei der auch Polizeisuchhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen, blieben ohne Erfolg. Frau Jahn ist 1,70 Meter groß und schlank. Sie hat weißes, mittellanges Haar und ist Brillenträgerin. Vermutlich ist sie mit einem roten Schlafanzug und einer grünen Jacke bekleidet. Die Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, heißt es. Hinweise bitte an das Polizeirevier Stollberg, Telefon 037296 90-0. (fp)