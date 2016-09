Bio im Altkreis geht natÃ¼rlich - irgendwie

Bio im Altkreis geht natürlich - irgendwie

Die hiesige gesunde Szene ist überschaubar. Kaum Kunden, wenige Läden - und zum Teil Kritik am Bio-Siegel. Vier Sichtweisen auf ein Geschäftsfeld, das es schwer hat, sobald es aus der eigenen Nische will. Oder täuscht das?

Von Jan Oechsner

erschienen am 07.09.2016



Stollberg. Kerstin Selbmann kauft regelmäßig in Thalheim ein. Dabei wohnt sie in Oelsnitz, der nächste Supermarkt ist keine drei Autominuten weg. "Ich hatte Magen-Darm-Probleme, habe meine Ernährung umgestellt, esse nun bewusster. Die Übersäuerung ist weg, die mich oft quälte." Mehr als die Hälfte ihrer Einkäufe stammt aus den Regalen der "Sonnenblume" in Thalheim, einem kleinen Bio-Laden: frisches Obst, frisches Gemüse, vegane Produkte. Und gute individuelle Beratung. So ihre Sichtweise auf die Welt jenseits der Supermärkte.

Kerstin Selbmann ist zu einer Kundengruppe, die selten im Altkreis zu finden ist. Weil es selten entsprechende Läden gibt. Ein anderer, Lars Wenzel, benennt unumwunden seine Sichtweise auf die Not kleiner Läden: Das Kaufverhalten der Kunden, die nach Chemnitz oder Zwickau fahren, das Bio-Sortiment der Discounter, der Mindestlohn für Angestellte. Seit Juli ist der Naturkostladen "Sachsenkräuter", den er und seine Frau an der Herrenstraße betrieben hatte, zu. "Es ist die Mentalität der Leute, zuerst auf den Preis zu schauen. Regionale Produkte, die oft andere Vorzüge haben, behaupten sich nur schwer.. Mit den Spezialitäten aus Wildkräutern, die seine Frau anfertigt, ist "Sachsenkräuter" nur zum Wochenmarkt am Mittwoch dabei. Und im Internet.

Dort steht auch, was die Wenzels von Bio denken. Es sei selbst eine Industrie, so Jeannette Wenzel. "Es sind etwa 50 Lebensmittelzusatzstoffe, die bei Bioprodukten zugelassen sind: Antioxidantien, Stabilisatoren, Emulgatoren, Gelier- und Dickungsmittel, selbst Farbstoffe dürfen beigemengt werden. Manches davon kommt zwar in der Natur vor, Bio-Strategen verschweigen diese Beimengungen jedoch nur allzu gerne." Der Begriff "Natur pur" sei nichts weiter als eine Floskel. Sonnenblumenkerne aus China, Äpfel aus Neuseeland, Eier rund ums Jahr - entgegen des biologischen Laufes verfügbar? "Das kann schwerlich Bio sein. Ich mache da nicht mit. Ich bin ich. Ich arbeite von Hand, sammle wild und biete Ihnen nicht nur das Produkt zum Kauf, sondern gute Informationen gleich noch mit."

Andere zeigen sich da gemäßigter. Es gibt einen Hofladen in Burkhardtsdorf oder in Stollberg hat die Drogerie Tränkner einen eigenen Raum mit vielfach nicht konventionell hergestellten Lebensmitteln. Und der Bio-Hof in Erlbach Kirchberg wirbt im Internet so: "Wir zeichnen uns durch zertifizierte ökologische Land- und Viehwirtschaft aus, die auch dem Bio-Demeter-Siegel, welches noch strengere Vorgaben als das normale EU-Bio-Siegel fordert, entspricht."

Ob Kräuter, Bio oder Hofladen - reicht das Angebot für den Altkreis? Das kann Yvonne Teichmann nicht sagen. Ihr Sichtweise: "Ich weiß nur, dass es sonderbarerweise im Zwönitztal eine empfänglichere Kundschaft für Bio gibt als etwa weiter westlich im Altkreis." Sie ist seit 2011 die Inhaberin der besagten "Sonnenblume" - mit 98 Prozent biozertifizierten Produkten. Früher hatte sie mal einen Laden in Stollberg, musste ihn aber schließen. Früher hatte die Oelsnitzerin - sie betreibt daheim eine Bauernhof - einen Hofladen, musste diesen aber auch schließen. "Thalheim aber läuft gut." Von etwa 300 Kunden im Monat komme die Hälfte regelmäßig. Und oft aus der gesamten Region, eher selten aus der unmittelbaren Nachbarschaft: Dafür Jahnsdorf, Zwönitz, Stollberg - oder Oelsnitz, wie ihre Kundin Kerstin Selbmann.

Mit einem reinen Bio-Geschäft sei sie derzeit allein auf weiter Flur. Sie bietet Brot nach ihren Rezepten von einheimischen Bäckern gebacken an, vertreibt Obst und Gemüse meist aus ihrem Hof oder der Region. Doch welche Kunden kommen zu ihr? Das gehe bis ins hohe Rentenalter, aber auffällig seien auch junge Paare. "Wenn sich das erste Kind ankündigt, wird gerne Bio gekauft. Doch oft springen diese später auch wieder ab." Materielle Dinge seien dann oft höher als die Gesundheit, vermutet Teichmann.

Und welche Sichtweise hat die Forschung? Im Internet gibt es etliche Studien, hier zwei Beispiele: Der US-Psychologe Jonathon Schuldt warnt, so die Wochenzeitung "Die Zeit" vor wenigen Jahren, Bio könne zum Mehressen verleiten. Denn seiner Studie (Der "ökologische" Weg zur Fettleibigkeit) zufolge finden Menschen nichts Schlimmes daran, etwa ein paar Kekse mehr zu essen, solange es Biokekse sind. Forscher der Uni Bonn haben festgestellt, dass der Anblick von Obst und Gemüse mit Ökolabel einen bestimmten Teil des Belohnungssystems im Gehirn stärker aktiviert als der Anblick konventioneller Lebensmittel.

Dieses Gefühl kann Kerstin Selbmann zumindest nicht bestätigen, weil für sie gesunde Produkte selbstverständlich seien. "Aber dafür regt sich bei mir was anderes im Gehirn: Ich bin oft abgeschreckt, wenn ich konventionelle Lebensmittel sehe."