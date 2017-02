Bombendrohung im Spielcasino

erschienen am 05.02.2017



Stollberg. Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in einem Spielcasino in Stollberg zwei Bomben angekündigt. Nach Polizeiangaben hinterlegte der Mann auf dem Tresen einen Zettel mit der Vorhersage von zwei Bomben im Objekt. Anschließend entfernte er sich. Das Objekt wurde evakuiert. Eine Durchsuchung mit einem Sprengstoffhund ergab keine Hinweise auf verdächtige Gegenstände.

Im Rahmen der Tatortbereichsfahndung konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden, auf welchen die Personenbeschreibung passte. Es kam niemand zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (fp)