Brand in Mehrfamilienhaus in Hohndorf: Eine Frau tot

erschienen am 18.12.2016



Hohndorf (dpa/sn) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hohndorf ist am Sonntag eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Brand in einer Wohnung über einer Bäckerei ausgebrochen. Die Ursache der Flammen war noch unklar. Zwei Menschen wurden wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Die Bahnhofstraße in dem Dorf in der Nähe von Stollberg war mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr war gegen 17.00 Uhr alarmiert worden. Weitere Angaben lagen noch nicht vor.