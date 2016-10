Brief an Toten: Sonja Gundelach, die Gerhard Herbrich sein soll

Seit Jahren versendet die Stadt Oelsnitz Grundsteuerbescheide an einen toten Mann aus Meerane. Seit Jahren versucht die Tochter des längst Verstorbenen, diesen Fehler im System tilgen zu lassen. Hat sie eines Tages Erfolg?

Von Jan Oechsner

erschienen am 12.10.2016



Oelsnitz. Der standardisierte Text liest sich so: "Sie werden gebeten, den Gesamtbetrag von 43 Cent bis zum 14. Oktober ... zu überweisen. Ansonsten wird zu unserem Bedauern ein Mahnverfahren eingeleitet." Adressat des Schreibens: Gerhard Herbrich aus Meerane.

Man kann davon ausgehen, dass dieser Mann die 43 Cent (auf die Summe wird hier später noch eingegangen), die die Stadtverwaltung Oelsnitz derzeit von ihm einfordert, ganz sicher auch längst bezahlt hätte. Doch es gibt da ein kleines Problem für alle Beteiligten: Gerhard Herbrich ist bereits im Sommer 2002 verstorben. Also vor 14 Jahren.

Und nun kommt Sonja Gundelach ins Spiel. Die Meeranerin ist die Tochter von Gerhard Herbrich, trägt aber schon seit 1982 nicht mehr den Nachnamen ihres Vaters. Sie hat vor einigen Jahren, nachdem auch ihre Mutter gestorben war, den kleinen Bungalow ihrer Eltern - den hat ihr Vater 1972 selbst errichtet - am Waldbad in Neuwürschnitz als Pächterin übernommen.

Deshalb ist auch die Stadt Oelsnitz für die anfallende Grundsteuer zuständig. "Seit Jahren rufe ich dort an und sage immer wieder, dass ich Sonja Gundelach bin. Und nicht Gerhard Herbrich. Aber bisher ohne Erfolg", sagt die Frau. Bei der Wohnungsbaugesellschaft Oelsnitz (WGO), die unter anderem die Nebenkosten für die Bungalows verrechnet, klappe dies viel besser. "Da bin ich auch wirklich ich. Und nicht mein Vater."

Das Verstorbene im Jenseits noch Post aus dem Diesseits bekommen (sollen), passiert immer mal wieder. Besonders skurril ist ein Fall aus 2003: Die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) hat mit der Anschrift "Frau St. Walburga" Briefe an die vor 1300 Jahren verstorbene Schutzheilige einer Gemeinde im nordrhein-westfälischen Ramsdorf geschrieben. Darin sei "St. Walburga" gefragt worden, ob sie Rundfunkgeräte besitze. Fünf Jahre später wieder eine GEZ-Panne. Diesmal erwischte es den großen Rechenmeister Adam Ries, Jahrgang 1492. Dieser stand brieflich als gemeiner "Schwarzseher" in Verdacht, seine Apparaturen zum Empfang von Rundfunkprogrammen nicht gemeldet zu haben.

2013 geschah eine ähnliche Panne auch in Auerbach im Vogtland, nur umgekehrt: Joachim Lang, damals 62 Jahre und quicklebendig, wurde kurzerhand behördlich von der Deutschen Rentenversicherung für tot erklärt. Sein Sterbedatum: 2. November. Er konnte aber mit viel Mühe den Fehler im System tilgen.

Und der Fall in Oelsnitz? "Ich werde das jetzt notieren und auch dem Finanzamt mitteilen, dass künftig Sonja Gundelach anstelle von Gerhard Herbrich im Computer erfasst ist. Das müsste 2017 klappen", sagt Sissi Demmler vom Sachgebiet Steuern im Oelsnitzer Rathaus. Man wisse ja eigentlich nur von Verstorbenen in der eigenen Stadt, nicht aber von denen von außerhalb, so die Mitarbeiterin.

Doch was hat es denn eigentlich mit den läppischen 43 Cent auf sich, die der längst verstorbene Gerhard Herbrich noch zahlen soll? Das hänge damit zusammen, weil die Stadt Oelsnitz die Hebesätze von für die Grundsteuer angehoben habe. Die 43 Cent seien die Differenz zwischen der alten und er neuen Regelung, so Demmler aus dem Rathaus.

Für Sonja Gundelach ein Unding. "Nicht wegen des Geldes selbst, das ist ja rechtens. Aber dafür extra Briefe zu versenden und damit hohe Kosten zu erzeugen, erscheint mit mehr als fraglich." Das überzeugt auch Sissi Demmler. "Den kleinen Betrag können wir auch mit der Steuerforderung 2017 verrechnen."