Brünlos und Dorfchemnitz gehen die Hausärzte aus

Das Ärzte-Ehepaar Gericke hört Anfang nächsten Jahres auf - es wollte sich einfach kein Nachfolger finden. Müssen sich die Menschen damit abfinden oder gibt es noch Chancen? Die Stadt Zwönitz greift tief in die Trickkiste.

Von Kathrin Neumann

erschienen am 18.11.2016



Brünlos/Dorfchemnitz. Bei vier, fünf Ärzten hat es Bernd Görler versucht. Die Antwort konnte der Zwönitzer zum Schluss nicht mehr hören: Aufnahmestopp, keine neue Patienten. Viele Jahre war Görler bei Ulrich Gericke in Dorfchemnitz in Behandlung. Doch der Diplom-Mediziner und seine Frau Evelyn, die in Brünlos eine Praxis führt, hören zu Beginn des neuen Jahres auf. "Ich werde 69 Jahre alt. Seit drei Jahren suche ich einen Nachfolger. Es ist aussichtslos", begründet Ulrich Gericke den Schritt.

Gern hätte der Stollberger seine Praxisräume, die Geräte und vor allem die Patienten einem Arzt übergeben. Doch: Es findet sich keiner. "Ich habe annonciert, mich an die Kassenärztliche Vereinigung gewandt, auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt." Zwar hätten sich Interessenten die Praxis angeschaut. Zugesagt hat keiner. "Es fehlt am Unternehmer-Geist. Heute will doch keiner mehr Verantwortung für sein eigenes Tun übernehmen", beklagt der Arzt, der vor anderthalb Jahren bereits seine zweite Praxis in Zwönitz schloss. Teilweise mehr als 70 Patienten am Tag, dazu Hausbesuche, Notdienste - das sei jungen Medizinern heute zu viel. Ulrich Gericke, dessen Frau mit 65 Jahren und sechs Monaten aufhören wird, zeigt sich pessimistisch: "Ich glaube, der Beruf des Landarztes stirbt aus."

Nicht nur für Bernd Görler ist das eine kleine Katastrophe. "Ich hab lange gebraucht, ehe ich in Zwönitz einen Arzt gefunden hatte. Da bin ich auch nur reingerutscht, weil ich 2002 mal in einer Vertretungszeit war und meine Karteikarte noch da lag", sagt der 68-Jährige.

Dabei hat Bernd Görler, den abgenutzte Wirbel im Rücken plagen, noch Glück, dass er in Zwönitz wohnt. Schwieriger wird es für die Menschen direkt in Brünlos oder Dorfchemnitz. Dort herrscht allgemeine Ratlosigkeit, berichtet Dieter Krebs, der Brünloser Ortsvorsteher. "Ich habe keine Hoffnung mehr. Die Leute haben resigniert. Erst die Sparkasse, nun der Arzt. Es wird immer weniger hier auf dem Dorf." Wolfgang Triebert, Bürgermeister von Zwönitz, will indes nicht aufgeben. "Wir würden die ganzen Versuche, einen neuen Arzt zu finden, nicht unternehmen, wenn wir keine Hoffnung mehr hätten. Aber die Lage ist schwierig, Ärzte im ländlichen Raum zu bekommen, ist ganz schwer." Sogar auf der Facebook-Seite der Stadt ließ er einen Aufruf veröffentlichen, dass sich Interessenten melden mögen. Mit solch einer Aktion war die Stadt vor reichlich einem Jahr erfolgreich, als sich eine Ärztin in Zwönitz niederließ. Auch lockt die Stadt damit, kommunale Baugrundstücke für die Hälfte des Preises an Ärzte zu verkaufen, wenn diese im Gegenzug in der Stadt eine Praxis übernehmen. "Doch das sind nur Anreize, das Sahnehäubchen", sagt Triebert. Die Bereitschaft, aufs Land zu gehen, müsse zu allererst da sein. Der Bürgermeister steht dazu auch im engen Kontakt mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Diese ließ dagegen eine Anfrage von "Freie Presse" bis gestern unbeantwortet. Dieter Krebs aus Brünlos ist pessimistisch: "Uns haben die von der Kassenärztlichen Vereinigung gesagt, dass es ja nicht mal gelingt, für Frau Neukirchner in Stollberg einen Nachfolger zu finden."

Der Zwönitzer Bernd Görler hat noch eine andere Idee: "Vielleicht sollte Frau Merkel mal in die Flüchtlingslager gehen und schauen, ob da nicht einige Ärzte darunter sind. Dann müssen es eben Ausnahmen bei den Zulassungen geben und ein Dolmetscher organisiert werden."