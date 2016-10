Bürger informieren sich im Steinbruch

Seit 1991 baut die Firma Geiger in Leukersdorf Porphyr ab - zum Ärger einiger Anwohner. Gestern hat das Unternehmen sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert und Fragen von Besuchern beantwortet.

Von Julia Keller und Jan Oechsner

erschienen am 22.10.2016



Leukersdorf. Ein Lkw dröhnt an der Gruppe vorbei und übertönt Uwe Herolds Stimme. Herold ist der Betriebsleiter des Steinbruchs in Leukersdorf. Seit 1991 ist dieser eine der Firmen der Unternehmensgruppe Geiger. Gestern haben die Mitarbeiter am Standort sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert und das Gelände für Bürger geöffnet.

Knapp 100 Leute nutzten die Gelegenheit, Herold führte sie über den Steinbruch. Und erklärte seine Firma: Auf rund 23 Hektar Fläche wird derzeit abgebaut, an der tiefsten Stelle geht es 80 Meter weit nach unten. Ende des 19. Jahrhunderts wurden auf dem Areal die ersten Untersuchungen vorgenommen, weil Geologen ahnten, dass etwas im Boden schlummert, dessen Abbau sich lohnt. Die Forschungen ergaben: In Leukersdorf liegt Porphyr, ein rötliches Gestein.

1934 begann schließlich die Arbeit im Steinbruch. Anfangs wurden etwa 3000 Tonnen pro Jahr gefördert. Das wäre heute theoretisch an einem Tag zu schaffen, wenn mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit produziert würde, sagt Uwe Herold. Tatsächlich liege die Jahresproduktion derzeit aber bei 200.000 Tonnen. Bleibt es dabei, wird noch etwa zwölf bis 15 Jahre abgebaut. Aus dem Porphyr werden laut Firmensprecher Martin Görner vor allem Schüttgüter wie Splitt und Schotter für den Straßenbau. Zudem stellen die Mitarbeiter des Standorts Baumpflanzsubstrate her, die in Anlehnung an den Ortsnamen Leukersdorf unter der Bezeichnung "Leukersit" vermarktet werden.

Doch nicht alle Leukersdorfer sind glücklich mit dem Steinbruch. Anwohner klagen etwa über feine Risse in ihren Häusern. Ein Besucher, der anonym bleiben will, sagte gestern: Bei ihm zu Hause wackeln wegen der Sprengungen beim Abbau die Gläser im Schrank. Und die Lastwagen von Geiger, die durch den Ort fahren, sind aus seiner Sicht eine Zumutung - eine andere Zufahrt müsse gebaut werden. Der geschäftsführende Gesellschafter Pius Geiger sagte dazu: Sämtliche Messwerte lägen bei den Sprengungen in Leukersdorf deutlich unter den erlaubten Grenzen. Laut Sprecher Görner wird im Sommer häufiger gesprengt als im Winter, grundsätzlich aber maximal zweimal pro Woche. Zum Thema Zufahrt antwortete Pius Geiger: Man sei selbst nicht glücklich mit der aktuellen Lage. Mitte der 1990er-Jahre habe man eine neue Straße zum Firmengelände gewollt und deswegen mit Behörden und einer benachbarten Fabrik Kontakt aufgenommen. Doch das Vorhaben sei gescheitert, hauptsächlich, weil Geiger die Grundstücke nicht kaufen konnte, die für den Bau benötigt wurden.

Peter Dressel war aus Niederwürschnitz zum Tag der offenen Tür im Steinbruch gefahren. Der Rentner hat im Steinkohlebergbau und bei der Wismut gearbeitet und interessiert sich deshalb dafür, was in den Böden der Region zu finden ist und wie es abgebaut wird. Zu den interessantesten Punkten zählte aus seiner Sicht, dass der Steinbruch am hinteren Hang bereits wieder verfüllt wird - ausschließlich mit unbelastetem Boden. Und dass nach Herolds Aussage das Areal nach Abschluss der Arbeiten die Qualität von Bauland haben wird.