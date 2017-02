Bürgeridee: Fahrdienst zum Einkauf

Der derzeit geschlossene Rewe hinterlässt vor allem für ältere Bewohner im Thalheimer Nordosten eine Versorgungslücke. Wird die neue Lösung helfen?

Von Jan Oechsner

Thalheim. Herbert Hirsch hatte eine Idee, die er auch vor wenigen Wochen im Stadtrat vortrug. Wäre es nicht denkbar, so fragte der Senior, einen Fahrdienst einzurichten für die Leute, die normalerweise im Thalheimer Rewe an der Bundesstraße 180 einkaufen?

Bürgermeister Nico Dittmann hat zwar gesagt, dass dies eigentlich keine städtische Aufgabe sei, sich das Problem aber notiert. Welches Problem? Der kürzlich geschlossene Rewe hinterlässt eine Versorgungslücke im Thalheimer Nordosten. Er soll zwar im November wieder öffnen - nach einem großen Um- und Ausbau - aber bis dahin gibt es keinen Nahversorger in der Gegend. Besonders für ältere Bewohner nicht gerade optimal - andere Supermärkte sind teils mehrere Kilometer weg.

Nun hat die Stadt einen Lösungsvorschlag. "Wir wollen mit privaten Partnern einen Fahrdienst im Ort koordinieren", sagt Nancy Roscher von der Stadtverwaltung Thalheim. "Um festzustellen, ob Bedarf hierfür besteht, wird vorerst ein Testversuch für das Gebiet um den Rewe-Markt gestartet. Später kann, bei einem Erfolg, der Fahrdienst in ganz Thalheim etabliert werden." Die erste Testfahrt zu einem Einkaufsmarkt wird am 16. Februar um 10.30 Uhr starten. Treff: Die ehemalige Fleischerei Schindler, an der Unteren Hauptstraße 34. Die Abholung am Einkaufsmarkt ist 11.15 Uhr. Der Fahrdienst ist vorerst einmal pro Woche geplant und jede Woche wird ein anderer Markt angefahren. Roscher: "Der Treffpunkt ist ebenso noch variabel. Gern können uns die Bürger noch Vorschläge anderer Haltepunkte mitteilen."

Die Stadt hat ein örtliches Busunternehmen gefunden, welches sich an dem Versuch beteiligt. Wie hoch die Kosten für die Mitfahrer sind, sei noch unklar, so Roscher. "Wir versuchen noch, die Supermärkte in die Finanzierung einzubinden."

Herbert Hirsch freut sich, dass seine Idee womöglich den Leuten hilft. Bei vielen Senioren habe sie großen Anklang gefunden. "Wir sind eine Gruppe, die alle sechs Wochen mit einem großen Reisebus Ausflüge macht." Da habe er die Leute einfach gefragt: Was wollt ihr tun, wenn der Rewe schließt? Dann habe Hirsch von seiner Idee erzählt. "Mal sehen, ob auch viele Leute das Angebot nutzen", sagt Hirsch. Er selbst wäre dabei, obwohl er auch mit dem Auto fahren könnte.

Wer hat Hinweise oder Interesse an dem Angebot? Kontakt: Nancy Roscher, Rathaus Thalheim, Telefon: 03721/26226