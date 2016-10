BÃ¼rgermeisterwahl in Jahnsdorf: Einheitskandidat schlÃ¤gt rechte Mitbewerber

Bürgermeisterwahl in Jahnsdorf: Einheitskandidat schlägt rechte Mitbewerber

erschienen am 16.10.2016



Jahnsdorf. Bei der Bürgermeisterwahl in Jahnsdorf hat sich ein gemeinsamer parteiloser Kandidat von CDU, Freien Wählern, Linken und SPD gegen drei Mitbewerber aus dem rechten Spektrum durchgesetzt. Wie die Gemeindeverwaltung am Sonntagabend nach Auszählung der Stimmen mitteilte, holte der bisherige Verwaltungsleiter Albrecht Spindler 63,4 Prozent der abgegebenen und gültigen Stimmen.

Einzelbewerber Mario Löffler (NPD) erreichte 25,0 Prozent, Carsten Kinas (AfD) kam auf 6,8 Prozent und Einzelkandidat Jan Schiwek auf 4,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,6 Prozent. Bei der letzten Bürgermeisterwahl 2013, als nur ein Kandidat antrat, betrug sie 38 Prozent. Die neuerliche Abstimmung war nötig geworden, weil Bürgermeister Carsten Michaelis (CDU) nach einer erfolgreichen Bewerbung um einen Posten als Beigeordneter in der Kreisverwaltung Zwickau im Sommer sein Amt aufgegeben hatte. (oha/joe)