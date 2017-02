Burkhardtsdorf: Ortspyramide wird abgebaut - Zukunft der Figuren unklar

erschienen am 03.02.2017



Burkhardtsdorf. Der Pyramidenverein in Burkhardtsdorf wird am Samstag die Ortspyramide abbauen. Ob sie die nächste Saison noch erleben, ist jedoch unklar. Das teilte Gerd Uhlig vom Pyramidenverein der "Freien Presse" mit. Die Pyramide habe bereits mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel. Es sei unklar, ob die 21 Figuren, die teilweise die Ortsgeschichte erzählen, noch eine Saison durchhalten.

Um sie zu ersetzen, müsse man mehrere zehntausend Euro investieren. Die Pyramidenbauer selbst hätten eine Patenlösung ins Gespräch gebracht. Eine Idee, die in der Verwaltung durchaus auf Gegenliebe stößt. (bjost)