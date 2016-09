Burkhardtsdorf soll bei Hochwasser sicherer werden

Entlang der Zwönitz werden ab 2018 in einem millionenschweren Projekt die Bachmauern in der Ortslage erhöht. Doch wie viel Linderung wird das wirklich bringen?

Von Björn Josten

erschienen am 14.09.2016



Burkhardtsdorf. Jörg Spiller ist ein rationaler Mensch. Entsprechend nüchtern sieht der Wehrleiter und Chef des Servicebetriebes in Burkhardtsdorf die Hochwasserschutzmaßnahmen für den Ort, die zurzeit von der Landestalsperrenverwaltung und der Landesdirektion im Ort geplant werden: "Wer am Wasser wohnt, muss mit hohen Pegelständen leben und sich baulich darauf vorbereiten", sagt Spiller. "Die geplanten Maßnahmen werden uns allerdings wertvolle Reaktionszeit im Falle eines Hochwassers bringen." Zurzeit läuft das Anhörungs- und Beteiligungsverfahren.

Das ist die Ausgangslage: Durch die Tallage von Burkhardtsdorf sind die Möglichkeiten für präventive Hochwasserschutzmaßnahmen begrenzt. Das geplante Rückhaltebecken zwischen Niederzwönitz und Dorfchemnitz wird seine Wirkung nicht bis Burkhardtsdorf entfalten. "Wir profitieren eher von den Auslaufflächen zwischen Thalheim und Meinersdorf", sagt Spiller. "Allerdings würde uns ein dort angesiedeltes Rückhaltebecken kaum Linderung verschaffen." Verschärft wird die Situation bei hohen Pegelständen durch allein sieben Zuflüsse von den Feldern sowie den Bach, der aus Auerbach und Gornsdorf in die Zwönitz fließt. Da die Zwönitz in der Ortslage größtenteils ein Gewässer der 1. Ordnung ist, zeichnet die Landestalsperrenverwaltung verantwortlich. Diese hat bereits 2012 Planungen vorangetrieben, um baulich Schutz vor einem statistisch alle 25 Jahre wiederkehrenden Hochwasser zu gewährleisten. Nach dem Hochwasser 2013 ist eine neue hydraulische Berechnung angestellt worden, die nun in der aktuellen Planung mündet.

Das ist entlang des Flusslaufes geplant: Betroffen sein wird der Flussverlauf etwa von der Tankstelle bei Eurofoam bis zum Kindergarten im Ortskern. Entlang des Flusses sollen bestehende Mauern erhöht, marode erneuert und in der Höhe angepasst sowie deichähnliche nach hinten versetzte Erdwälle errichtet werden. "Die Mauern werden bis zu drei Meter Höhe erreichen", sagt Spiller. Wer schon jetzt einen optischen Eindruck bekommen möchte, kann die Ufermauern am Knotenpunkt B95/B180 begutachten. Die höheren Mauern sollen zum einen höhere Pegelstände im Flussbett halten und zum anderen erhoffen sich die Planer, dass mehr Schlamm aufgehalten wird und nicht in die Vorgärten oder Keller gelangt.

Aktuell wird mit drei großen Planungsabschnitten gearbeitet. Wie viele Bauabschnitte sich schließlich daraus ergeben werden, wird die Feinplanung ergeben. Der aktuelle Planungsstand sieht vor, dass mehrere Gebäude entlang des Flusses abgerissen werden müssen. Das betrifft eine Handvoll Schuppen und zwei Wohngebäude. "Mit den Eigentümern an der Alten Poststraße herrscht bereits Einvernehmen, ein weiteres Gebäude möchte die Gemeinde kaufen und abreißen", sagt Spiller.

Das ist mit den Brücken geplant: Drei Brücken sind ebenfalls in die Planung einbezogen: Die Auto-Querungen am Wüste- und am Ahnerweg sowie der Fußgängerübergang am Ahnerweg. Dort sollen jeweils abmontierbare Geländer installiert werden. "Bei Hochwasserwarnung können wir diese dann entfernen und die Brücken sperren", erläutert Spiller den Plan. So könne das Wasser unter und über den Brückenkörper fließen, ohne dass sich Treibgut an den Geländern verfängt und das Wasser zusätzlich staut. Das war speziell beim Hochwasser im Juni 2013 ein Problem.

Das ist der Zeitplan: Noch bis zum 21. September läuft das Anhörungs- und Beteiligungsverfahren. Bisher haben in der Gemeindeverwaltung rund 50 Bürger Einsicht genommen. "Es gab auch einige Eingaben, die sich beispielsweise um die Furcht vor Oberflächenwasser von hinten drehten", verrät Spiller. Die detaillierte Planung soll bis 2018 abgeschlossen sein. Dann erfolgt die bauliche Umsetzung. Im Jahr 2021 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.