Bus kollidiert mit Fahrradfahrer - 14-JÃ¤hriger schwer verletzt

Bus kollidiert mit Fahrradfahrer - 14-Jähriger schwer verletzt

erschienen am 27.08.2016



Lugau. Nach einem Unfall auf der Flockenstraße in Lugau ist am Freitagabend ein 14-Jähriger schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es bei einem Überholmanöver zu der Kollision zwischen dem Jugendlichen und einem Bus. Der 14-Jährige hatte zuvor mit zwei weiteren Jugendlichen die Straße nebeneinanderfahrend genutzt, als sich hinter ihnen der Linienbus durch Hupen bemerkbar machte. In der weiteren Folge überholte der Bus die Jugendlichen, wobei zwei Radfahrer nach rechts an den Fahrbahnrand und der 14-Jährige nach links fuhren. Der junge Mann prallte daraufhin gegen die Frontscheibe im Bereich des Fahrersitzes vom Bus.

Am Linienbus entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro, der Schaden am Fahrrad konnte noch nicht beziffert werden. (fp)