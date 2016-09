Citybahn mit unbekannten GegenstÃ¤nden beworfen

Citybahn mit unbekannten Gegenständen beworfen

erschienen am 07.09.2016



Stollberg. Die Citybahn von Stollberg nach St. Egidien ist am Dienstagnachmittag mit derzeit noch unbekannten Gegenständen beworfen worden. Verletzt wurde niemand. Wie der Triebfahrzeugführer der Citybahn 80058 der Bundespolizei mitteilte, bemerkte er gegen 16.25 Uhr im Bereich der Felder hinter der Anlage "Am Schrebergarten" ein dumpfes Geräusch. Durch den Aufschlag des unbekannten Gegenstandes wurde die äußere Sicherheitsglasscheibe zerstört und musste entfernt werden.

Die Bahn konnte vorerst die Fahrt fortsetzen, musste aber am Abend ausgetauscht werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Zeugenhinweise werden erbeten unter 0371 4615105. (fp)