Clarissa: Vierbeinige Diva mit Langzeitwohnrecht

Sie gehört schon fast zum Inventar und ist sich ihrer besonderen Rolle wohl auch bewusst - der schwarz-weiße Stubentiger lebt seit mehr als 14 Jahren im Tierheim "Waldfrieden" und hat "seine" Menschen dort gut im Griff.

Von Viola Gerhard

erschienen am 29.12.2016



Stollberg. Die schwarz-weiße Katze lässt sich genussvoll kraulen. Das liebt Clarissa. Und wenn sie irgendwann nicht mehr gestreichelt werden will, zeigt sie das deutlich. "Als sie noch jünger und temperamentvoller war, hat sie dann auch mal zugeschlagen", sagt Tierheimmitarbeiterin Darja Jattke, die "Mutter" aller Stubentiger im Stollberger Tierheim Waldfrieden. Jattke kennt die Diva, wie sie Clarissa bezeichnet, sehr gut, denn der Vierbeiner kam nur drei Jahre nach ihr hierher.

Jattke begann 1999 als Mitarbeiterin, Clarissa kam im Oktober 2002 als Fundtier in ihre Obhut. Inzwischen ist die Miez das am längsten im Waldfrieden lebende Tier. "Wir hätten damals nie gedacht, dass wir sie so groß kriegen", sagt Darja Jattke und streicht der Diva über den Kopf. Denn Clarissas Katzendasein begann recht traurig. Sie wurde damals nicht nur wenige Wochen alt in Lugau gefunden, sie war auch sehr krank. Sie hatte Durchfall und Fieber, erbrach sich ständig. Die Diagnose: Katzenleukose. Das ist eine ansteckende Blutkrankheit, weshalb für davon betroffene Katzen im Tierheim ein extra Leukose-Raum mit eigenem Auslauf geschaffen wurde. Dort kam auch Clarissa unter und wurde mit Medikamenten behandelt. Während die leukosekranken Katzen um sie herum immer dünner und auch nicht alt wurden, nahm Clarissa zu, erzählt Darja Jattke. Als sie keine Anzeichen für die Krankheit mehr hatte, wurde sie getestet: negativ. Irgendwie habe man sich wegen der hohen Ansteckungsgefahr aber jahrelang trotzdem nicht getraut, sie aus dem Leukosezimmer zu nehmen, erklärt Jattke. Auch eine Vermittlung kam deshalb nicht infrage.

Dann aber ließ man sie doch raus - aber Clarissa, inzwischen wohl schon Diva, wollte nicht. Dass Jattke sie dann ins Haupthaus holte, wo sie gemeinsam mit anderen Stubentigern in einem Zimmer lebt, aber auch den langen Gang und eine Terrasse zu ihrem Revier zählen darf, war dann wohl eher nach dem Geschmack der Katze. Zumal Clarissa, wie Jattke lachend erzählt, die Mitarbeiter alle "gut im Griff" habe.

Ja, die Diva weiß, was sie will. Auf dem obersten Plateau des Katzenbaumes sitzend fotografiert werden jedenfalls nicht, wenn sie dabei nicht zu Darja Jattke schauen darf. Das macht sie gern, vom "Thron" aus zuschauen, wenn Jattke arbeitet. Erst ein paar Leckerli stimmen sie um - aber so schnell, wie sie ihre Fotopose wieder verlässt, drückt kein Fotograf den Auslöser. "Ja, so ist sie", sagt Darja Jattke schmunzelnd.

Die Mitarbeiterin hat sich in diesem Jahr schon von einigen ihrer Schützlinge verabschieden müssen. "Sie waren aber auch schon alt", sagt sie. Trotzdem sei es immer schlimm, sie zu verlieren. "Man gewöhnt sich sehr an die Tiere." Umso glücklicher ist sie, dass es Clarissa noch so gut geht. Die ist zwar auch schon eine betagte Katzendame und hat keinen Zahn mehr im Maul, aber das Fressen funktioniert dennoch und sie ist ansonsten auch top in Form. Jattke: "Hören und auch Sehen - das ist alles noch in Ordnung."

