Der Bagger, der verbindet: Etwa 40 "Erde"-Ehemalige treffen sich

Nachdem "Freie Presse" die Entdeckung eines halb verrosteten 30-Tonner UB 80 mit 0,8er-Tieflöffel vermeldete, klingelten die Telefone heiß. Ex-Mitarbeiter der Erdbau Thalheim wollen sich nun vor Freude über das schwere Gerät wiedersehen. Zum Fototermin. Mit Bagger.

Von Jan Oechsner

erschienen am 15.09.2016



Thalheim. Harald Schneider hat alle Hände voll zu tun gehabt. "Dauernd klingelte mein Telefon. Aber das war ja auch ein tolles Gefühl", so der 80-Jährige. Schneider war von 1964 bis kurz nach der Wende beim ehemaligen Kombinatsbetrieb Erdbau Thalheim - dem mit bis zu 650 Mitarbeitern zweitgrößten Betrieb seiner Art in der DDR. Nach fast einem Vierteljahrhundert finden sich nun wieder mehr als 40 ehemalige Mitarbeiter, die noch leben, an der alten Wirkungsstätte. Dort, wo heute der Gewerbepark Zwönitztal in Thalheim ist. "Kommenden Sonntag um 14 Uhr werden wir das große Treffen fotografieren", kündigt es Organisator Schneider an.

Möglich macht es ein halb vergammelter Bagger, der schon im Gewerbepark auf die "Erde"-Mitarbeiter und den Fotografen wartet. Das Ungetüm hat 30 Tonnen Lebendgewicht, ist noch fahrbereit. "Wir hatten davon 20 Stück im Betrieb. Das waren wirklich zuverlässige, wirklich ganz feine Geräte", so Schneider. Der hätte nie gedacht, dass überhaupt noch einer der bis 1969 in Nordhausen gebauten 1700 UB80 existiert. Doch dann die frohe Botschaft: Ein Chemnitzer Sammler hatte das eine Exemplar vor der Schrottpresse gerettet. Und Schneider hatte davon Wind bekommen.

Die Nachricht drang sogar bis weit in den Westen. "Mein Freund aus Worms hat mir von dem Artikel in der Zeitung berichtet", sagt Dietmar Richter. Der 61-Jährige aus Schifferstadt bei Mannheim hat zehn Jahre bei der "Erde" als Fahrer und Elektriker gearbeitet, ist 1986 aber aus der DDR ausgereist. Er findet die Bagger-Geschichte klasse. Selbst könne er aus terminlichen Gründen aber nicht nach Thalheim.

Annett Dittmann wird dagegen vor Ort sein - und ihr passt die ganze Bagger-Aktion perfekt ins Konzept. Sie ist die Chefin des privaten Gewerbeparks und will kommenden Sonntag den 10. Geburtstag des Parks feiern - nun auch mit dem Bagger als Stargast.

Derzeit sind in dem Gewerbepark 38 Firmen angesiedelt, er ist also gut gefüllt. "Mein Vater hat den Gewerbepark 2006 erworben, im Zuge einer Vergrößerung seiner Firma. Diese erweiterte sich 2009 und zog aus Platzgründen nach Aue. Somit standen wieder einige Gebäude auf dem Grundstück leer", erinnert sich Annett Dittmann. "Es ist uns wichtig, ein Gemeinschaftsgefühl auf dem Gelände zu haben, wo man sich gegenseitig respektiert und hilft. Dies versuchen wir zu fördern, indem wir jedes Jahr eine Dankesfeier für die Mieter veranstalten." Dieses Jahr, zum runden Geburtstag, sei besonders viel los. Dittmann: "Einige Thalheimer, wie etwa die Eisdiele oder der Getränkehandel, haben sich unserem Fest angeschlossen." Es gebe auch zwei Ausstellungen - über die Entwicklung des Geländes von 1900 bis heute sowie über die Hochwasser in Thalheim. "Hierfür haben Bürger etwa 1000 Bilder zu Verfügung gestellt, ein Großteil dessen wird in der Ausstellung gezeigt."

Der Bagger aber wird wahrscheinlich die Hauptattraktion sein. Das freut Schneider auch deshalb, weil die Arbeit des Erdbau Thalheim im wesentlichen immer dezentral auf Großbaustellen der DDR ablief. "Das wurde von den Thalheimern nie so richtig wahrgenommen." Dabei haben die Männer für ehrgeizige Bauprojekt wie die heutige B95 im Erdreich gebuddelt, für die Großkraftwerke Lippendorf und Thierbach, für das Leipziger Gewandhaus, für Berlin Marzahn. Oft mit dem Universalbagger UB 80.