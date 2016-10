Der Gewinner, der noch lange nicht gewonnen hat

Nach der Wahl: Albrecht Spindler über vergiftete Siege, seine Gegner und die Bürgerschaft im Ort

erschienen am 18.10.2016



Das sachsenweite Interesse an der Wahl war groß: Wird Jahnsdorf als erste Gemeinde bald von einem rechten Bürgermeister regiert? Die Antwort: Nein. Denn der 37-jährige Albrecht Spindler hat gleich im ersten Anlauf den Sieg mit einer absoluten Mehrheit - also mehr als die Hälfte aller Stimmen - eingefahren. Der Einheitskandidat, getragen von etlichen Parteien, hat Glückwünsche von vielen Bürgermeistern aus der Region, auch vom Landrat bekommen. Sogar Studienkollegen, die er schon seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat, hätten gratuliert, so Spindler. Jan Oechsner sprach mit ihm.

Freie Presse: Sie sind Sieger der Wahl. Aber ist es nicht ein vergifteter Sieg - bei fast 40 Prozent für die drei anderen Bewerber, allesamt aus dem rechten Lager?

Albrecht Spindler: Ich freue mich mehr über meine 63,4 Prozent und ärgere mich weniger über die 36,6 Prozent der anderen Kandidaten. Es ist wie im Sport: Der Verlierer kann verlieren und trotzdem punkten. Ich wäre töricht gewesen, hätte ich mit 90 Prozent gerechnet - bei vier Kandidaten. Es war eine Personenwahl, wie oft auf einem Dorf. Das zeigt ja schon, dass die doch erfolgsverwöhnte AfD deutlich einstellig blieb, aber ein Mario Löffler als NPD-Gemeinderat 25 Prozent holte.

Ist Jahnsdorf ein braunes Dorf?

Nein. In dieser Wählerschaft, die gegen mich war, finden sich nicht nur rechtsgerichtete Leute ...

...sondern?

Ich gebe zu, ein Drittel der Wähler meiner Mitbewerber werde ich nie erreichen: Die säen Hass und haben kein selbstbewusstes Auftreten von Angesicht zu Angesicht, verstecken sich in den sozialen Medien. Ein weiteres Drittel aber war eher Protest. Ich gehöre für die zum Establishment, zu Merkel, als kommunaler Erfüllungsgehilfe der Asylpolitik. Das ist quatsch. Ich sehe vieles auch kritisch. Ich würde mich heute vor die Fernsehkameras stellen, sagen: Ja, wir haben derzeit keinen Flüchtling, der im Ort mitarbeitet.

Sie meinen die Kritik an Vorgänger Carsten Michaelis. Der hat einst im Fernsehen stolz gesagt, vier Flüchtlinge gehen im Freibad einer Arbeit nach. Heute, so die Kritiker, würde er sich nicht trauen, das Gegenteil zu sagen.

Ja. Das meine ich.

Und das dritte Drittel?

Die wollten mich womöglich nur nicht, weil ich kein Jahnsdorfer bin.

Wann ziehen Sie also in den Ort, dem Sie nun bald vorstehen?

Ich bin da weiter ehrlich: Mittelfristig bleibe ich in Chemnitz. Und wissen Sie was? In meinem Wahlkampf hat mir keiner direkt vorgeworfen, dass ich kein Jahnsdorfer bin. Meine Gegner haben nur vergeblich versucht, dies zum Thema zu machen.

Aber zumindest hat es bei einigen Bürgern gefruchtet. Sie selbst sagten es gerade. Sie sind sozusagen ein Gewinner, der noch nicht gewonnen hat.

Diese Leute kann ich aber trotzdem erreichen, wie ein Großteil der anderen, die gegen mich waren, auch. Ich will in meiner Arbeit viel bewegen, sodass ich auch für diese Bürger eine Alternative bin. Ich habe zwar drei Monate Wahlkampf gemacht, aber das war eine knappe Zeit, viele kennen mich als Person deshalb trotzdem nicht. Das werde ich ändern, werde mit vielen reden. Ich habe ja nun sieben Jahre Zeit.

Zumal die hohe Wahlbeteiligung von 71,6 Prozent nach Interesse an Kommunalpolitik klingt.

Ich würde gerne die Welle mitnehmen. Nur, ich weiß nicht, ob es eine ist. Zur offiziellen Verkündung aller Wahlkandidaten vor Wochen waren sehr viele Bürger da. Gestern, zur offiziellen Verkündung der Wahlergebnisse, war nur einer da. Ich denke, die hohe Wahlbeteiligung ist eher temporäres Interesse gewesen an der Frage: Wer wird denn nun der neue Bürgermeister? Aber: Ich werde natürlich viele, die mir im Wahlkampf geholfen und versprochen haben, weiter zu machen, genau daran erinnern. Ob es nun als Friedensrichter, als Wahlhelfer bei der kommenden Bundestagswahl oder als Kandidat für den neuen Gemeinderat 2019 ist.

Es ist doch aber eine Frage, wie man die Bürger lockt. In Thalheim etwa gelingt das gut. Ein Dutzend Bürger sind immer in der Ratssitzung, stellen Fragen.

Ja, die haben dieses Ratsinformationssystem, bei dem die Bürger die Beschlüsse vorher im Internet einsehen können. So was, aber auch einen Bürgerhaushalt, will ich prüfen. Mit Facebook haben wir ja schon begonnen. Aber: Schritt für Schritt.

Was wäre denn der erste Schritt?

Ganz oben steht das Thema Schule ...

... das klingt noch nach Wahlkampfmodus, Herr Spindler ...

... nein. Das ist wirklich wichtig. Zum einen halte ich es für sehr realistisch, dass wir am Gymnasium noch eine Oberschule installieren - unter der Ägide des Trägervereins. Das ist für diesen sicherlich auch wirtschaftlich interessant, für uns als Gemeinde ebenso: Denn wenn alle Kinder bei uns von der Kita bis zum 18. Lebensjahr im Ort bleiben können, wäre Jahnsdorf interessanter für Familien mit Kindern.

Die Oberschule wollten die Kandidaten des rechten Lagers auch.

Umso besser. Dann könnte ich ja schon ein paar Bürger aus dem anderen Lager, die mich nicht wollten, von mir überzeugen.