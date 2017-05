Der Mann, der Beutha 21 Jahre älter macht

Der Kakao-Kriminalfall, die Geburts-Nothelferin, das Ehering-Wunder: Joachim Schwind hat hunderte Geschichten seiner Heimat gesammelt. Auch entdeckte er, dass der heutige Stadtteil von Stollberg erstmals schon 1385 erwähnt wurde.

Beutha. Das Wunder von Beutha hat sich im Herbst 1946 zugetragen. Anna Fischer entdeckt beim Jäten der Rabatten einen Ehering. Es stellt sich heraus: Genau diesen hatte ein anderer Beuthaer - sein Name: Martin Rudolph - verloren. Allerdings vor 25 Jahren, kurz nach der Hochzeit bei einer Schneeballschlacht.

Diese kleine Episode unter der Rubrik "Rekorde" steht auf Seite 208 eines Nachschlagwerkes von Joachim Schwind. Der in Beutha geborene 61-Jährige hat zwei Jahre akribisch in Archiven recherchiert, Zeitzeugen befragt, Quellen gesichtet, Fakten sortiert. "Ich wollte keine Abfolge von Jahreszahlen niederschreiben, sondern suchte immer auch das Ungewöhnliche und Erzählende." Auf mehr als 300 Seiten hat er Beutha so zum Leben erweckt.

Dabei hat er auch eine wichtige Entdeckung gemacht: Beutha ist mindestens 21 Jahre älter als bisher angenommen. Dabei bezieht sich Schwind auf eine Zinsanweisung eines gewissen Meinher, Burggraf von Meißen und Graf von Hartenstein. Dieser Zins sei von zwei Gütern in Beutha - "zwey Erbin zu der Beuthin" -, dem alten Richter Kunz sowie von Nickel Pruße an den Pfarrherrn Johannes zu leisten. Die Anweisung erging im Jahre 1385.

Damit widerspricht Schwind ausgerechnet seinem eigenen Verwandten Albin Schwind, der 1940 eine Chronik von Beutha herausgebracht hat. Dort wird das Jahr 1406 als Ersterwähnung von Beutha genannt. "Ja, da konnte ich Albin Schwind widerlegen. Aber ich schätze seine Chronik trotzdem sehr, beziehe mich auch in vielen Passagen auf ihn. Denn ich konnte und musste mich in einigen Punkten auf seine Arbeit stützen." Warum? Schwind erzählt vom Kriegsende: Mit der Bombardierung des Schlosses Hartenstein durch die Amerikaner am 20. April 1945 - hier war das Archiv der ganzen Region untergebracht - gingen viele dort gelagerte Quellen verloren. Albin Schwind konnte sie wenige Jahre vorher noch sichten.

Die besten Quellen aber sind die Leute im Ort selbst gewesen. 95 hat Joachim Schwind befragt. So konnte er zu allen Themen im Ort Fakten zusammentragen - über Kriegszeiten, Handwerk, Kirchenwesen, Vereine, Natur und Verkehr - aber auch Beuthaer Originale wie Ruth Eilenberger oder Richard Weinhold. Und über Kriminalfälle. Schwind hat 16 aufgeschrieben. "Auch viele, die einfach nur skurril sind." Etwa den Kakao-Fall: Die am Katzenstein wohnende Paula Schelling wurde einmal von ihrem oft polternden Ehemann mit Kakao übergossen. Der Wüterich landete über Nacht im Dorfgefängnis.

Eine weitere Geschichte davon ist die der Martha Fröhlich. Die 1988 Verstorbene war Nothelferin bei schwierigen Geburten, besonders wenn im Winter die in Lößnitz wohnende Hebamme nicht kommen konnte. "Noch heute wird das medizinische Besteck von Martha Fröhlich in ihrem ehemaligen Haus, der niederen Schmiede, aufbewahrt", so Schwind. Doch die Frau hatte nicht nur Leben auf die Welt gebracht, sondern auch gerettet. 1948 stürzte der Maurer Käßemodel mit dem Rad in hohen Schnee und wäre fast erfroren. Martha Fröhlich half mit, ihn zu retten. Die Frau ist auch auf Seite 216 zu finden - als reinliche Beuthaerin, wenn sie die Straße gekehrt hat, schreibt Schwind. "Dann hatte der Verkehr Pause. Selbst der Linienbus musste warten."