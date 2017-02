Der Rentner, den die Richter sehr gut kennen

Wenn er nicht daheim ist, sitzt er meist auf der Anklagebank oder schmort gerade in einer Haftanstalt: Jetzt hat sich ein 66-Jähriger aus Stollberg wieder mal ein Ding geleistet - diesmal Frauen mit Sexanrufen der deftigsten Art behelligt.

Von Jan Oechsner

erschienen am 11.02.2017



Stollberg. Eigentlich sieht er als Opa ganz knuddelig aus: Er trägt einen Bart, spricht wie ein lieber Bär, hört ein wenig schwer und wirkt deshalb etwas unbeholfen.

Doch der 66-Jährige ist der womöglich bekannteste Stollberger in Justizkreisen. Sein Strafregister an Delikten wie Diebstahl, Sachbeschädigung oder Wohnungseinbrüchen ist lang - insgesamt wurde er schon elf Mal verurteilt. 1975 begann alles in der DDR am Gericht in Halle - bis zur Wende wurde er insgesamt sechs Mal einschlägig bestraft. Nach der Wende ist er in Hof, Salzburg, München und Stollberg zu Haftstrafen verurteilt worden. In den Städten war er auch als Koch in Restaurants tätig - und nachts auf Diebestour. Oft ging es um Schmuck und Wertsachen, oft aber auch um fremde Damenwäsche.

Nun muss der Mann wieder ins Gefängnis: ein Jahr und zwei Monate. Markus Zimmermann, Richter am Landgericht Chemnitz: "Etwas anderes als Haft ist nicht mehr zu verantworten." Die Verteidigung wollte eigentlich eine Bewährung für den Opa herausholen.

Dieser griff, so hat er es selbst auch gestanden, am 9. Februar 2016 mehrmals zum Telefon, um Frauen in Stollberg anzurufen. Diese kannte er noch, weil sie einst in dem Haus gewohnt haben, wo er heute noch lebt. Die Anrufe hatten nur den einen Grund: Die Frauen - eine betagte Mutter und ihre Tochter - mitten in der Nacht sexuell dermaßen zu behelligen, dass selbst Pornodarsteller rote Ohren bekommen hätten. Zu dumm für ihn: Er hatte alles auf einen Anrufbeantworter gesprochen.

Die Frauen gingen zur Polizei - sie hatten den Mann und seine Art zu sprechen erkannt. "Ich fühlte mich bedroht, dass er nicht nur redet, sondern mir was antut", erzählte die ältere Frau im Zeugenstand. Die jüngere Frau sagte, dass auch öfters Unterwäsche von der Leine gestohlen worden ist, als sie noch mit der Mutter unter einem Dach mit dem jetzt Angeklagten wohnten. "Wenn er in Haft war, dann war auch keine Wäsche weg." Es sei immer ein wenig beängstigend mit ihm unter einem Dach gewesen.

Im Gericht hatte ein Polizist extra einen Laptop mit Lautsprecherboxen aufgestellt, um die verbalen Entgleisungen von jenem 9. Februar 2016 als Beweis vorzuspielen. Doch das Gericht verzichtete. Aufatmen im Gerichtssaal. Der Richter musste zuvor sowieso einige Zitate des Rentners aus der Anklage zur ersten Verhandlung vom Amtsgericht Stollberg verlesen. Damals wurde der Rentner zu einem Jahr und zwei Monaten Haft verurteilt.

Dieses Urteil sollte nun am Landgericht, so wollte es der Stollberger, in eine dreijährige Bewährungsstrafe umgewandelt werden. Schließlich habe er sich nur dieses eine Mal so schlecht verhalten, gehe auch in eine Therapie. Warum er verbal so ausgerastet sei, könne er nicht mehr sagen. Sicher ist, er war voll bei Sinnen. "Mein Mandant trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen", so der Verteidiger. Denkbar: Sein Tun hängt mit der Diagnose zusammen, die der Rentner damals vom Arzt bekam: Krebs, aber gutartig.

Nun also muss er wieder in Haft. Ein baldiges Wiedersehen vor Gericht ist möglich. Denn dem kauzigen Mann droht erneut eine Anklage - diesmal aber wieder in seinem alten Metier: Im April 2016 soll er in Stollberg mal wieder versucht haben, in ein Haus einzubrechen.