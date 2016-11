Der Stadtrat, der ganz selten im Stadtrat sitzt

Die drei Gesichter des Max Neukirchner: Der Motorradrennfahrer ist berühmt, er kauft gern Immobilien - und hat zudem ein Mandat im Stollberger Stadtparlament. Bei erstem wird er bewundert, beim zweiten beäugt, beim dritten kritisiert. Denn der gewählte Volksvertreter fehlt fast immer zu den Ratssitzungen: Verzeihlich - oder Betrug am Wähler?

Von Jan oechsner

erschienen am 10.11.2016



Stollberg. Die Stollberger Tafel wird in absehbarer Zeit ihr Domizil in der Hartensteiner Straße 65 in Neuwürschnitz räumen müssen. Chefin Annerose Aurich ist sauer. "Wir müssen nun nach Alternativobjekten suchen. Aber es ist schwer." Innerhalb der vergangenen zehn Jahre musste die Tafel nun schon oft aus- und umziehen - von Oelsnitz nach Stollberg, zurück nach Oelsnitz und schließlich nach Neuwürschnitz, so Aurich.

Der Grund diesmal: Der bekannte Rennfahrer Max Neukirchner ist der neue Besitzer der Immobilie. Und diese braucht er selbst. Geschäftlich. Für seine Motorräder.

Neukirchner hat auch andere Immobilien in der Region erworben - etwa ein Wohnhaus in Lugau sowie einen Gebäudekomplex in Stollberg. Dort will der Rennfahrer an der Goethe-/Ecke Schlachthofstraße investieren - sowohl in ein Wohnhaus mit acht Mietwohnungen als auch in eine neue Halle. Die soll auch der Gemeinnützigen Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsgesellschaft (Gafug) mit Sitz in Oberlungwitz als erweiterte und zu vermietende Fläche neben den jetzt schon in der Goethestraße 8 befindlichen Räumlichkeiten dienen. Daneben soll aber auch diese Immobilie geschäftlich genutzt werden. Auch wieder für seine Motorräder.

Neukirchner steht als Prominenter mehr im Fokus als andere, seine vielen Immobilienaktivitäten fallen dementsprechend mehr auf als bei anderen - als Stollberger Stadtrat aber ist der 33-Jährige von den Freien Wählern dagegen eher unauffällig bis unbekannt. Denn Neukirchner ist der Abgeordnete, der laut Anwesenheitsliste "schon sehr aus dem Rahmen fällt", wie es Stadtsprecher Reiner Kunz auf Anfrage von "Freie Presse" bestätigte. So habe Neukirchner in dieser Legislaturperiode nur an 11 von 26 Stadtratssitzungen teilgenommen. Intern sei dies in Stadtratskreisen schon kritisiert worden, bestätigen zwei Ratsherren. Namentlich wollten sie allerdings nicht genannt werden.

Eine Bewertung, wie oft ein Mandatsträger fehlen darf, bevor es kritisch für die Ausübung seines Mandats wird, wollte der Sächsische Städte- und Gemeindetag (SGG) auf Anfrage nicht abgeben. "Zumal das Mandat einem Stadtrat nicht weggenommen werden kann. Das muss er schon selbst niederlegen, wenn es triftige Gründe gibt", sagt SGG-Sprecher Falk Gruber. Besagte Gründe hatte Neukirchner zumindest in der vorherigen Legislaturperiode, in welcher der Rennfahrer noch seltener im Stollberger Rat dabei war. Er legte damals sein Mandat nieder.

Zur neuen Wahl 2014 aber trat er erneut für die Freien Wähler an - wohl auch auf Drängen von Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt. Der sitzt übrigens auch für die Freien Wähler als Stadtoberhaupt im Rathaus.

Doch nun ist Neukirchner erneut nur selten im Stadtrat dabei. Von Betrug am Wähler will aber nichts wissen, war er doch auch schon vor seiner Wahl Rennfahrer mit vollem Terminkalender. Zum einen war er wegen eines Oberschenkelbruches etwa drei Monate krank geschrieben. "Ich bin aber vor allem immer noch beruflich stark eingebunden, in halb Europa unterwegs." Ein oder zwei Jahre werde er noch aktiv sein, dann werde sein Leben etwas weniger zeitfressend sein. Dann habe er mehr Zeit für mehr Ratssitzungen, hofft Neukirchner und argumentiert vorausschauend. "Ich bin jung und möchte später in der Kommunalpolitik mehr bewegen." Es sei also gut, wenn er dann aber wegen seines kommunalpolitischen Vorlaufs später im Stadtratsgeschäft nicht mehr bei Null anfange. "Denn ich will dran bleiben."

Neukirchner sagt zudem, er mache die Geschäfte mit den Immobilien nicht zum Spaß, sondern als Altersvorsorge. "Und was die Tafel betrifft, schmeiße ich die Leute nach drei Monaten Kündigungsfrist nicht einfach raus" Vielmehr versuche er seit Monaten schon, für die Tafel eine räumliche Alternative zu finden. Allerdings bislang ohne Erfolg. Wie es weiter geht mit der Stollberger Tafel? Das sei noch offen, so Neukirchner.