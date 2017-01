Die Frau am Ende der Winterdienst-Welt

Eine Schneewehe vor der Haustür: Der Bürger zeigt auf den Winterdienst - der Winterdienst auf den Bürger. Wer hat Recht - vor allem in der Einöde, wo Familie Sterzel wohnt? Die Beobachtung eines kleinen Dilemmas, welches auch im Großen eines bleibt.

Von Jan Oechsner

erschienen am 18.01.2017



Beutha. Das Zauberwort heißt: Schneefangzaun. Um diesen kämpfen Andrea Sterzel und ihr Mann Maik seit Jahren. Am besten 300 Meter sollte er lang sein. Dann wäre das Leben erträglich im Winter. "Schließlich bezahlen wir auch Steuern", sagt Andrea Sterzel.

Die Sterzels wohnen am Ende der Stollberger Winterdienst-Welt. Am Rand von Beutha, Am Katzenstein. Felder hinterm Haus, auch daneben, auch vorm Haus. Der Wind weht dort oft sehr stark. Und damit der Pulverschnee, der die kleine Straße fix unpassierbar macht, die bei den Sterzels vor der Tür endet. Man kann auch sagen: Die Sterzels verkörpern das Winterdienst-Extrem.

"Der Winterdienst kommt zwar auch zu uns ab und zu herauf, aber oft ist es nach zwanzig Minuten wieder zugeweht." Sie muss jeden Morgen um halb sieben auf Arbeit nach Chemnitz fahren, ihr Mann nach Stollberg. "Wir können nicht sagen, wir sind wieder eingeschneit und müssen unbezahlten Urlaub nehmen. Wir brauchen das Geld."

Geld braucht die Kommunaldienstleistungsgesellschaft Stollberg (KGS) auch. Die städtische Tochter übernimmt den Winterdienst mit sechs Fahrzeugen. Wenn alles gut geht, schaffen die Männer, 100 Kilometer Straßennetz in fünf bis sieben Stunden zu befahren. "Wenn der Winter so bleibt wie jetzt, dann ist unser Budget von 100.000 Euro aber zum Monatsende aufgebraucht", sagt KGS-Chef Markus Schmidt. Dann braucht er, wie gesagt, neues Geld von der Stadt. Und eine kluge Strategie, noch vorhandenes Geld sinnvoll auszugeben.

In dieser Denke spielen Leute wie die Sterzels wahrlich keine Hauptrolle, sagt Schmidt ganz offen. "Sie werden aber auch nicht vergessen." Nur sei es ein Unterschied, ob er 300 Meter Schnee für eine einzige Familie schieben lasse - oder 300 Meter Schnee für 100 Familien mitten in der Stadt. Man könnte auch sagen, Schmidt spricht vom Ende der Winterdienstwelt - und ihrer Mitte.

Die Sterzels haben natürlich eine andere Sichtweise - quasi vom Rand des kommunalen Winterdienst-Geschehens. Er ist nur auf den ersten Blick egoistisch. "Wenn wir einen Schneefangzaun hätten, dann müsste nicht so oft geräumt werden", sagt Maik Sterzel. Dann kämen er mit seiner kleinen Schneefräse vielleicht auch selbst durch, so Maik. So aber müsse er bei 300 Meter Straße eine Stunde fräsen. "Die Fräse ist nicht mehr die mordernste. Aber ich sehe auch nicht ein, eine für viele tausend Euro zu erwerben, nur weil die Stadt nicht in der Lage ist, Schneefangzäune aufzustellen." Da ist es wieder, das Zauberwort.

Für Schmidt ist es kein Zauberwort. Ein Schneefangzaun werde allgemein schlicht überbewertet, so der KGS-Chef. Zwar verringern diese auf der Lee-Seite die Windgeschwindigkeit, sodass Schnee neben dem Netz abgelagert wird. Das genaue Aufstellen erfordert allerdings viel Erfahrung, da schon kleinere Winddrehungen sie wirkungslos machen oder Verwehungen gar verstärken. "Zudem ist ein richtiges Zeitfenster nötig", sagt Schmidt. Der Boden müsse entweder leicht gefroren sein oder wenigstens sehr trocken. Beides war nicht der Fall, als der erste Wintereinbruch kam. "Die Zeit war einfach zu kurz", so Schmidt.

Deshalb habe man entschieden, in diesem Jahr gar keine Schneefangzäune aufzustellen. Dies sei auch eine wirtschaftliche Frage. "Für unsere insgesamt zwei Kilometer Zaun brauchen wir etwa eine Woche zum Aufstellen an den verschiedenen Orten." Dieser müsse ja auch halten. Sonst wären die Kosten wiederum unvertretbar. Schmidt: "Deshalb werden wir auch diesen restlichen Winter keine Zäune mehr aufstellen." Immerhin: Bei den Sterzels haben seine Männer zumindest ein paar Markierungsstäbe aufgestellt.

"Nur: Die stecken nur im Schnee. Wenn es irgendwann mal taut, fallen sie einfach um", schüttelt Andrea Sterzel mit dem Kopf. Dauernd tiefe Schneewehen auf der kleinen Straße, selten moderates Wetter, das Leben am Ende der Winterdienst-Welt - und trotzdem: Das Argument, von dort oben einfach wegzuziehen, zieht bei den Sterzels nicht. In dem Haus lebten schon die Großeltern und die Eltern von Maik Sterzel. Jetzt versuchen sie, jeden erarbeiteten Euro in die Renovierung des Gebäudes zu investieren. "Wir wollen hier Kinder aufziehen. Wie wollen hier alt werden. Wir wollen hier sterben", so Andrea Sterzel.

Einen Rechtsanspruch auf geräumte Straßen im Winter haben die Sterzels nicht - und alle anderen Bürger auch nicht. Auf der anderen Seite haben Gemeinden laut Rechtssprechung die öffentlichen Straßen innerhalb geschlossener Ortslage zu räumen und zu streuen - aber: nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit. Wie ist diese in Stollberg? Sechs Mitarbeiter sind im Winterdienst tätig. Vor wenigen Jahren, als es noch der städtische Bauhof war, waren es etwa doppelt so viele. Die Stadt wollte sparen - frühestens in 2018 wäre eine Personalaufstockung wieder möglich. Immerhin will das Rathaus darüber nachdenken.

Dann klappt es vielleicht auch mit dem Zauberwort für die Sterzels. Aus deren Sicht ist es dringend nötig, die Sache mit dem Schneefangzaun. "Denn der Winter derzeit ist ja noch gar kein richtiger Winter", sagt Maik Sterzel.