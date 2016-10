Die Gesuchte ist Annerose Aurich

erschienen am 14.10.2016



Einige Leser hatten in der Redaktion angerufen, doch niemand konnte die gesuchte Frau der jüngsten Folge von "Prominente der Region - wer bin ich?" mit Sicherheit erkennen. Die Sekretärin der Lokalredaktion blieb zudem standhaft und hat trotz drängender Bitten eines nicht verraten: Den Namen von Annerose Aurich. Die Gesuchte ist in der Region vor allem wegen ihres jahrelangen Engagements bei der Stollberger Tafel mit Sitz in Neuwürschnitz vielen Leuten bekannt - aber auch, weil sie für ihr Projekt auch gerne mit Bürgermeistern in der Region streitet, wenn nötig - Stollbergs Rathaus-Chef Marcel Schmidt kann ein Lied davon singen. "Ich bin ein geselliger Typ. Aber es stimmt, ich lasse mir von Niemanden auf der Nase herumtanzen." Aurich arbeitet auch in mehreren Vereinen und sitzt im Lugauer Stadtrat. Die nächste gesuchte Person hat sie vor Jahren kurz kennengelernt. "Grund: Es ging mir nicht so gut."