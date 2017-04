Die Mordnacht vom Waldschlösschen

In der Nacht vom 23. auf den 24. April 1945 ist der Krieg Bernd Sikora in Oelsnitz ganz nahe gekommen. Nicht zum ersten Mal. Was er damals als Knabe erleben musste, verfolgt ihn bis heute. Wie geht er damit um?

Von Björn Josten

erschienen am 22.04.2017



Oelsnitz. Bernd Sikora war viereinhalb, als er Zeuge dessen wurde, was er heute die Mordnacht im Waldschlösschen nennt. Es war das Frühjahr 1945, das Ende des Krieges rückte näher. Als tagsüber Artillerieduelle zwischen Amerikanern und deutscher Wehrmacht über die Stadt hinweg geführt wurden, schickte sein Großvater die Familie in den Luftschutzkeller. Die Nacht brach herein, der Schlitz im Lüftungsfenster wurde geschlossen. Die Sicht auf das Waldschlösschen, das heute ein Pflegeheim ist, war verdeckt. So konnte niemand sehen, dass Fahrzeuge der Wehrmacht vorgefahren waren. "Es sollte eines der grausamsten Ereignisse geschehen, die das Erzgebirge am Ende des Zweiten Weltkrieges erleben musste", sagt Sikora heute.

Der 76-Jährige erinnert sich genau: "Ich habe mich in eine Decke gewickelt und mich verkrochen. Die Erwachsenen tuschelten." Der vierjährige Bernd fiel in Schlaf und wurde von Schüssen geweckt, deren Hall vom Waldschlösschen her in den Keller drangen. Weder er noch die Erwachsenen sahen, was vorgefallen war - bis seine Mutter sich ein Herz fasst und aus dem Keller lugt. Was sie sah, traf alle wie ein Schlag. "Das Waldschlössl brennt", rief sie hinab. Sirenengeheul unterstützten das. Dann - so erinnert sich Sikora - rannten seine Mutter und seine Tante Klara zum brennenden Gebäude.

Das Waldschlösschen war zur damaligen Zeit nicht nur eines der besten Adressen in Oelsnitz - Hotel und Gaststätte mit ausladendem Garten. Zu Kriegszeiten wurde es auch als Lazarett genutzt. Geführt wurde es von Camilla und Curt Reich. "Camilla war die ältere Schwester meines Opas", sagt Sikora. So wurde dieser Vorfall zugleich ein Familiendrama.

Dem bangen Warten setzte Bernd Sikoras Mutter ein Ende. Sie kam zurück und verkündete, es sei etwas Grauenhaftes geschehen. "Ich hörte nur Bruchstücke. Selbst meine Mutter schien den Überblick verloren zu haben", berichtet Sikora. Überall schien Feuer gewesen zu sein. Auch wenn die Mutter die grausamsten Schilderungen aussparte, sah sich Sikora als Junge mit Unvorstellbarem konfrontiert. Blutverschmiertes Haar, Blutlachen. Erst später wurde ihm das ganze Ausmaß des Massakers bewusst. "Ich las in den Totenscheinen von zertrümmerten Schädeln. Plötzlich bekamen Hackklotz, Axt und Gewehrkolben für mich eine ganz andere Bedeutung", sagt Sikora. Er kann nur erahnen, welch' ein Bild des Grauens sich seiner Mutter geboten haben mag: Zwei tote Cousinen, eine dritte hatte nur wegen einer Ohnmacht für tot gehalten überlebt. Auch ein viereinhalbjähriges Mädchen war unter den Opfern. Die Feuerwehr fand später noch einen französischen Arzt. "Der war mit zwei Schüssen hingerichtet worden", so Sikora. Auch eine Hausgehilfin: erschossen.

"Ich war in unmittelbarer Nähe, doch kein direkter Zeuge. Ich war auch viel zu jung und hätte das Geschehene nicht begriffen", sagt Bernd Sikora, den das Ereignis allerdings nicht mehr losließ. Im Familienarchiv und einem öffentlichen in Jahnsdorf hat er Jahrzehnte später die Ereignisse rekonstruiert. Aus einer zu Protokoll gegebenen Aussage eines Sanitäters sowie der Niederschrift eines Feuerwehrmannes und den Erzählungen seiner Mutter und seiner Tante Klara setzte Sikora ein Bild zusammen, das er für stimmig hält. Die überlebenden Verwandten wollten nie mehr darüber reden.

Die Mordnacht im Waldschlösschen wurde in Oelsnitz zu einer Legende. "Jedoch eine, über die kaum einer Bescheid wusste", sagt Sikora. Dass er seinen Erinnerungen erst Jahrzehnte später nachspürte, hat auch mit einem anderen Weltkriegserlebnis zu tun. An dieses wurde Sikora während des Irakkrieges 2003 erinnert, als er gerade am Mittelmeer Urlaub machte und die dröhnenden Transportflugzeuge hörte. "Die mächtigen Propeller klangen exakt wie die von den Jagdbombern im Zweiten Weltkrieg. Ich bin schreiend über den Strand gelaufen - als gestandener Mann", sagt Sikora. "Die Todesangst verfolgt mich bis heute." Plötzlich kam eine Situation am Fichtelberg hoch, die Sikora im September 1944 erleben musste: Aus einem Kampfflugzeug wurde auf ihn und seine Familie geschossen. "Wir waren dort zur Kur", sagt er heute. "Den Fliegeralarm haben wir beim Preißelbeerenessen nicht gehört. So wurden wir Opfer von Ausläufern eines Luftkampfes." Ein getroffener US-Bomber sei dort auf der Flucht gewesen und kurz darauf über Tschechien abgestürzt. "Um uns zu verjagen, hatte man auf uns geschossen und mit Phosphorkanistern den ganzen Hang in Brand gesetzt." Keiner sollte sehen, wo die Soldaten abspringen. Die Episode hat sich Sikora von dem Direktor des Museums der Luftschlacht über dem Erzgebirge am 11. September 1944 in Kovarska bestätigen lassen.

Demnächst soll das Buch, das den Arbeitstitel "Im Niemandsland" trägt, im Mitteldeutschen Verlag erscheinen und spätestens auf der Leipziger Buchmesse 2018 präsentiert werden. Sikora hat darin Geschichten zusammengetragen, die sein Leben erzählen. "Ich verstehe mich als literarischer Schreiber", sagt der 76-Jährige. Trotzdem werde das Buch ein Zeitdokument. "Ich erzähle Geschichten, die sich in mir festgefressen haben. Neben der Episode aus dem Waldschlösschen spielt beispielsweise der Umbruch in Rumänien und die politische Wende eine Rolle." Seit er die Mordnacht aufgeschrieben hat, seien die Bilder im Kopf verschwunden.

Sikora lebt seit Jahren in Leipzig. Mit Oelsnitz hat er seinen Frieden gemacht. Und das für jeden sichtbar, denn den Glückauf-Turm auf der Deutschlandschachthalde hat er als Architekt entworfen. "Da schließt sich für mich der Kreis", sagt Sikora.