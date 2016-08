Die Seiteneinsteigerin, die schon mittendrin ist

Zwei Wochen nach dem "Freien Presse"-Bericht: Dana Günther und ihr Lehrer-Job

erschienen am 20.08.2016



Von den 1148 eingestellten neuen Lehrkräften an Sachsens Schulen sind mehr als 500 fast ohne pädagogische Vorkenntnisse. Die Lugauerin ist eine davon - doch wie sind ihre ersten Erfahrungen nach dem Start? Jan Oechsner sprach mit der 46-Jährigen, die an der Thalheimer Grundschule in Ehtik, Werken und Kunst eingesetzt ist.

Freie Presse: Können Sie schon jedes Kind beim Namen nennen?

Dana Günther: Puh ... Die ganz positiv oder ganz negativ aufgefallen sind, habe ich im Kopf. Aber: Es sind fast 300 Kinder bei uns - mit etwa der Hälfte habe ich mehr oder weniger zu tun. Aber das wird schon.

Ganz sicher?

Ich kann zur Not lunzen. Die Namen stehen auf den Hausaufgabenheften, wenn ich wie zufällig an den Tischen der Kinder vorbeilaufe... Oder wir basteln halt Namensschilder. Da staune ich echt, wie viel Fantasie da unterwegs ist. Wahnsinn. Da hat eine Sandra einfach das S als Schlange gemacht und das A mit einem Spinnennetz verschönert. Ein Junge hat ein Auto dazu gemalt - in korrekten Proportionen! Das würde mich vom Sitz hauen, wenn ich drauf sitzen würde. Aber oft stehe ich ja.

Sie sind locker drauf ...

Ich will und ich muss. Insgesamt habe ich bisher acht Unterrichtsstunden mit einer vollen Klasse alleine gehabt, weitere 24 Unterrichtsstunden als Förderunterricht mit halben Klassen. Nur Klassenlehrerin bin ich noch nicht. Zum Glück.

Warum? Als Seiteneinsteigerin Angst vorm ersten Elternabend?

Nein, die Eltern würde ich von mir überzeugen - ich habe Lebenserfahrung, habe studiert, stand ja schon vor Klassen, wenn auch vor Jugendlichen an der Berufsschule. Nach dem ersten Artikel in der "Freien Presse" sprachen mich einige Eltern an, es war eine positive Neugier an meiner Person. Nein, Klassenlehrerin kommt vielleicht später, weil: Es ist viel in der Schule, wo ich mich noch zurechtfinden, was organisiert werden muss. Ich habe gut zu tun ...

...weil gerade die Abc-Schützen ja noch voll im Kita-Modus sind: Spielen, Schreien, Rennen.

Oh ja ... Die haben ja in ihrem Leben bisher nur dies gemacht und sind unschuldig. Nun geht es um die Dinge, die plötzlich gelten sollen: sitzen bleiben, sich erst melden, aufmerksam sein. Das ist harte Arbeit und hat nichts mit dem Klischee zu tun, an Grundschulen ist es so schön kuschelig, Kinderchen zu bespaßen.

Und die Viertklässler?

Die kann ich natürlich anders begeistern. Komischerweise erinnere ich mich da wieder intensiver an meine Biologie-Lehrerin aus Neuwürschnitz. Die hat es immer verstanden, uns Kinder mehr als nötig neugierig zu machen. Ich vergesse nie, wie wir unter die Erde schauen konnten, ohne dreckig zu werden: Sie hatte einfach ein Glas mit Erde und wir staunten, wie die Regenwürmer ihre Gänge graben.

Jetzt stehen Sie vor Kindern - seit zwei Wochen.

Es macht mir Spaß, das wird immer so bleiben. Ich frage mich jeden Tag: Wie kann ich die Kinder für mich gewinnen, wie packe ich ihre Neugier? Ich bin als Lehrkraft vom Kultusministerium eingestellt, und ich fühle mich auch als richtige Lehrkraft. Aber: Mein euphorisches Gefühl ist teils noch sehr gut und teils jedoch geerdet. Es gibt riesige Unterschiede bei den Erstklässlern. Die einen zählen schon bis 100, die anderen wissen nicht mal, wie viele Finger ihre Hände haben. Die Herausforderung ist, solche Lücken anzugehen und zu akzeptieren, dass es leider so ist.

Leider? Wie meinen Sie das?

Wir haben bei unseren Weiterbildungen gelernt, dass die Entwicklungsunterschiede bei den Kindern zwischen drei und fünf Jahre sein können. Das liegt vielleicht manchmal an manchen Eltern, die die Kinder zu wenig fordern. Motto: Fürs Lernen ist ja bald die Grundschule da. Manche Kinder werden auch erst um Zehn zur Kita gebracht, dabei sind Kinder zwischen 8 und 10 Uhr am aufnahmefähigsten. Aber es liegt auch am System, in welchem sich die Kitas bewegen müssen. Da dürfen Kinder an bestimmten Lernprojekten teilnehmen, sie müssen es aber nicht. Das kann ich zwar verstehen, aber dann haben wir halt die großen Unterschiede, wenn die Kinder dann bei uns ankommen.

Schiefe Startbedingungen - Sie nennen die Dinge beim Namen...

... bei denen wir wieder die Balance schaffen müssen. Und das bei 28 Schülern pro Klasse. Ich war da als Neue anfangs überfordert, aber habe gelernt: Die einen Kinder muss man fordern, die andern beschäftigen, bis die Lücke geschlossen ist. Was ich auch schon angewendet habe: Das Visualisieren. Beispiel, wie eine mathematische Menge funktioniert: Jedes Kind sieht zehn Würfel. Wenn diese einzeln in einer Reihe liegen, scheint es mehr zu sein, als wenn sie zusammengesteckt sind. Aber die Menge an Würfeln ist gleich.

Von Routine sind Sie noch meilenweit entfernt. Dafür immer aufpassen, Kinderlärm. Wenn Sie heimfahren, sind Sie fertig...

Nein. Ich schlafe auch gut und nehme die Arbeit nicht mit ins Bett. Schließlich habe ich einen schönen Arbeitsweg von Thalheim nach Lugau, der mich runterholt. Und die Kinder geben so viel an mich zurück. Wissen Sie, wie schön es ist, wenn die mich fragen: "Wann haben wir denn wieder bei Ihnen Unterricht?" Das ist richtig klasse.