Die gestohlenen 25 Jahre des neuen alten Grundschullehrers

Ende 1991 hat der Freistaat Wolfgang Haehnel gefeuert. Als Lehrer könne er die neue freiheitlich-demokratische Grundordnung vor Kindern künftig nicht glaubhaft vertreten - schließlich sei er auch im Wehrunterricht tätig gewesen. Jetzt hat ihn genau dieser Freistaat wieder als Lehrer eingestellt. Ist der Mann jetzt ein Anderer?

Von Jan Oechsner

erschienen am 28.01.2017



Thalheim. Wolfgang Haehnel wischt sich die Tränen mit einem Taschentuch weg. Es sind ja Freudentränen - etwas Wehmut ist dabei. Wut? "Ich bin im zweiten Frühling", lacht er. Der heute 64-Jährige ist wieder das, was er vor einem Vierteljahrhundert in einem anderen Staat schon mal gewesen ist: Lehrer.

Und trotzdem: 25 Jahre fehlen dem Thalheimer. Wurden sie ihm gestohlen, gestrichen, weggenommen? Er nickt und faltet das Taschentuch wieder glatt.

"Ich hätte mich damals selbst nicht entlassen. Denn Mathe zum Beispiel ist ideologiefrei. Zwei plus zwei ist vier. Egal in welchem Staat." Doch 1991 sahen viele die Welt ganz anders - auch das Oberschulamt Chemnitz. Es kündigte dem Mann. Er sei eben nicht nur Lehrer, sondern auch einige wenige Jahre in der Fachgruppe Wehrunterricht tätig gewesen. Untragbar also nach der Wende, glaubwürdig als Repräsentant des neuen Staats Kindern gegenüber die freiheitlich demokratische Grundordnung zu vertreten. So sah es damals die Behörde - und die Kultusministerin Stephanie Rehm.

Doch sechs Kultusminister später, mit dem Jahr 2017 ist alles anders. Haehnel unterrichtet wieder. Als Grundschullehrer in Kleinrückerswalde. Deutsch, Sachunterricht, Sport und Mathe. Er ist sogar Klassenlehrer. Zwei plus zwei ist vier.

Er hatte einen dicken Kloß im engen Hals, als er zu Jahresanfang da so vor dieser, seiner neuen 4. Klasse stand. 18 Augenpaare. Alle waren gespannt - auch weil er als Mann mit der kräftigen Stimme wohl sowas wie ein Exot unter den Lehrerinnen ist. "Doch dann haben viele Kinder wissen wollen, ob ich auch morgen wirklich wiederkomme."

Die Frage der Kinder hat zwei Seiten. Offenbar scheinen sie den Thalheimer zu mögen. Andererseits ist Kleinrückerswalde ein Sonderfall in einer mittlerweile sonderbaren Lehrerwelt im Freistaat: Fehlende Klassenlehrer, kaum regelmäßiger Unterricht in einigen Klassenstufen, Beschäftigung statt Unterricht: An der Grundschule Kleinrückerswalde fehlten in den vergangenen Monaten etliche Lehrer. Gründe gab es viele. Die Mitglieder des Elternrates schimpften. Bildungspolitische Sprecher der Landtagsfraktionen, Vertreter der Stadt, des Kreis- und Landeselternrates gaben sich die Klinke in die Hand. Die Bildungsagentur konnte neue Lehrer finden - darunter auch Haehnel.

Doch Lehrer sind bekanntlich generell in Sachsen Mangelware. Kultusministerin Brunhild Kurth muss zunehmend auf Seiteneinsteiger zugreifen. Derzeit gibt es fast 1200 davon an öffentlichen Schulen. Das entspricht einer Quote von 3,5 Prozent. Die meisten Seiteneinsteiger arbeiten an Grund- und Oberschulen. Sie haben aber nicht auf Lehramt studiert und vorher meist in einem anderen Beruf gearbeitet.

Ist Haehnel ein Seiteneinsteiger? Ja und Nein. Er hat Mitte der 1970er-Jahre am DDR-Institut für Lehrerbildung "Clara Zetkin" in Rochlitz mit befriedigend bestanden. Dann unterrichtete er in Thalheim an der Oberschule - abgesehen von den sechs Jahren in der Fachgruppe Wehrunterricht. Aber nach seiner Entlassung 1991 hat er natürlich 25 Jahre was anderes gemacht - vor allem in der Versicherungsbranche war Haehnel unterwegs. Den Kontakt zu Kindern - und den Umgang mit ihnen - hat er aber nicht verloren, er blieb quasi im Training. "Ich habe zehn Enkel. Tolles Training", lacht Haehnel. Und die Methodikausbildung für Lehrer in der DDR sei noch immer anerkannt.

Doch ist er heute auch ein anderer Mensch? "Mein Herz schlägt noch links", so Haehnel, der für die Linke schon eine halbe Ewigkeit im Thalheimer Stadtrat sitzt. "Aber ich habe mich auch weiter entwickelt, mich in die neuen Gegebenheiten im Land natürlich eingebunden." Trotzdem gebe es Dinge, die sich pädagogisch nicht ändern würden mit der Zeit. Disziplin bei den Kindern, Pünktlichkeit. Darauf achte er schon. Und was hat sich in einem Vierteljahrhundert geändert? "Die Kinder sind selbstbewusster." Damals Rechenschieber, heute Handys. Damals nur Frontalunterricht. Heute mehr Gruppenarbeit. "Aber einen Polylux gibt es noch an der Schule."

Eigentlich wollte er 2018 in Rente gehen. Nun hat Haehnel einen Drei-Jahres-Vertrag mit dem Freistaat Sachsen - vielleicht verlängert er ihn? Er verdient etwas mehr als zu seinen besten Zeiten als Versicherungsmann. Und er kann jetzt seine verlorenen oder ihm gestohlenen 25 Jahre wenigstens etwas aufholen.

"Ich bin glücklich", sagt der alte neue Lehrer. Der Seiteneinsteiger mit Lehrerausbildung. Der einstige Mann der Fachgruppe Wehrunterricht. Der Klassenlehrer der 4a in der Grundschule Kleinrückerswalde. Zwei plus zwei ist vier. Das Taschentuch hat er eingesteckt.