Die riesige Continental-Brache: Keiner weiÃŸ was von gar nichts

Die riesige Continental-Brache: Keiner weiß was von gar nichts

Seit einem Jahr dümpelt das sieben-Hektar-Areal vor sich hin. Angeblich gab es Kaufinteressenten für einen der größten Standorte im Stollberger Gewerbegebiet - offenbar aber auch abgebrochene Verhandlungen. Niemand hat belastbare Informationen. Oder will sie nicht sagen.

Von jan Oechsner

Stollberg. Eigentlich geht es dem Stollberger Gewerbegebiet gut. 46 Betriebe sind ansässig, das Gebiet ist zu mehr als 90 Prozent ausgelastet.

Doch da ist diese hellblaue Fläche auf der Kartenansicht des Gewerbegebietes auf der Internetseite der Stadt Stollberg: Die Farbe bedeutet "belegt" - auch bei der Continental Automotive. Allerdings, das ist nur noch halb korrekt. Zwar gehört dem weltweit agierenden Automobilzulieferer das riesige Grundstück direkt an der B180 noch immer - aber hier werden schon lange nicht mehr von einst 250 Mitarbeitern Düsennadeln für die Einspritzsysteme von Dieselmotoren hergestellt. Continental Automotive hatte das Werk vor mehr als einem Jahr geschlossen und die Produktion nach Limbach-Oberfrohna verlagert.

"Wir wissen, dass Continental das Objekt vermarktet. Wie der aktuelle Sachstand ist, kann ich Ihnen jedoch nicht sagen", sagt Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt. Es habe nach seinem Kenntnisstand mehrere Bewerber gegeben. Carmen Weidauer, zuständig für städtische Flächen in der Stadtverwaltung, ergänzt: "Wir fragen ja immer mal nach, aber die Informationen sind relativ schleppend." Im März und im Juni sollen angeblich hoffnungsvolle Vorentscheidungen zum Verkauf des riesigen Areals dann doch wieder verschoben worden sein. Mehr könne sie nicht sagen.

Im Gespräch war zumindest mal KSG Leiterplatten aus Gornsdorf, die sich vergrößern wollen. Allerdings hätte dort die Abwasserleitung durch 61 private Grundstücke geführt und dafür das Einverständnis aller Grundstückeigentümer eingeholt werden müssen. Das war eine nicht akzeptable Bedingung für die Geschäftsleitung.

Doch wie geht es denn jetzt weiter? Continental selbst will sich gar nicht äußern. "Ich muss um Verständnis bitten, dass wir zu den noch laufenden Verkaufsaktivitäten keine Informationen geben dürfen", so Sprecherin Simone Geldhäuser.

Mit einer Situation wie der mit Continental ist eine Kommune naturgemäß nicht glücklich. Das Areal ist blockiert, die Vermarktung liegt außerhalb des städtischen Einflussbereiches. "Zu Details sind wir nicht informiert, das Unternehmen hat uns in seine Vermarktung nicht einbezogen", so Schmidt.

Klaus Tischendorf, der Linken-Landtagsabgeordnete, kann sich noch gut erinnern, als er 2004 mit dem damaligen Sächsischen Wirtschaftsminister Thomas Jurk in Stollberg das Engagement von Volkswagen gefeiert hat. Da sei großer Bahnhof gewesen. Später habe das Areal Continental übernommen - bis zur Stilllegung vor etwa einem Jahr. "Was nun passiert, ist mir auch nicht bekannt. Interessant wäre aber mal die Frage, was das Wirtschaftsministerium hinsichtlich womöglich einst ausgezahlter Fördergelder sagt." Eine entsprechende Anfrage seitens "Freie Presse" liegt dem Ministerium vor.

Und wie sieht es bei anderen Gewerbegebieten aus? Drei Beispiele: Das in Burkhardtsdorf/Thalheim ist voll. Das in Niederdorf ebenso. In Pfaffenhain an der B 169 haben sich fünf große Firmen angesiedelt - und im 110.000-Quadratmeter-Gebiet an der Wilhermsdorfer Straße in Jahnsdorf sind 15 Gewerbetreibende gemeldet. Dort sind gerade mal noch 7000 Quadratmeter frei. Das ist ein Zehntel der Fläche, die im Stollberger Gewerbegebiet derzeit die Continental-Brache ist.