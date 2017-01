Ein Flachdach macht es den Räten schwer

Künftige Häuslebauer in Erlbach-Kirchberg sollten traditionell veranlagt sein. So verlangt es eine Satzung - die aber immer wieder diskutiert wird.

Von Viola Gerhard

erschienen am 13.01.2017



Lugau/Erlbach-Kirchberg. Zehn dafür, sechs dagegen - dass die Entscheidung nicht eindeutig fallen würde, schien von vornherein klar. Denn wenn es um moderne Neubauten geht, tun sich die Erlbach-Kirchberger schwer. Und genau darum ging es in dieser Woche in der Lugauer Ratssitzung: Ein junges Paar will auf dem Grundstück der Eltern bauen - aber eben kein konventionelles Häuschen, sondern eins mit Flachdach. Und das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die Ortsgestaltungssatzung vorschreibt: nämlich Dachwinkel von mindestens 30 Grad. Will das junge Paar dennoch so bauen, dann muss der Stadtrat dem zustimmen. Das tat er auch mit besagtem Votum, wobei die aus dem Ortsteil stammenden Stadträte deutlich zeigten, das Flachdach nicht haben zu wollen. Und auch für die Lugauer Räte war die Entscheidung offenbar nicht einfach zu treffen.

Im Ortschaftrat war der Tagesordnungspunkt im Dezember vorberaten worden - die Entscheidung damals fiel denkbar knapp zugunsten des modernen Baustils: Es gab drei Ja- und zwei Neinstimmen sowie zwei Enthaltungen. Unstrittig war im Ortschaftrat, "dass dort gebaut werden soll", sagte Ortsvorsteherin Alexandra Lorenz-Kuniß. Als dann aber die Planung für das Einfamilienhaus vorlag, war klar, es sind Befreiungen von der Ortsgestaltungssatzung notwendig, wenn man das Okay geben will.

"Wir tun uns mit Abweichungen und Befreiungen etwas schwer", hatte Lorenz-Kuniß gleich zu Beginn der Diskussion gesagt und von ihrer eigenen Skepsis gesprochen, ob der Neubau in das Umfeld eines alten Gutes passe. Aber: Sie war hingefahren und hatte festgestellt, dass das Haus in einer Art Senke gebaut werden soll und daher kaum zu sehen ist. Noch dazu stehe es in zweiter Reihe. Diese besondere Lage brachte den Bauherren dann wohl das - wenn auch knappe - Okay des Ortschaftsrates. Einer der Räte machte damals darauf aufmerksam, dass man bedenken sollte, dass hier junge Leute auf dem Grundstück der Eltern bauen, also im Ort bleiben wollen. Seine Entscheidung war also nicht nur vom Aussehen des Gebäudes beeinflusst, er hatte sich Gedanken um die Folgen einer Ablehnung gemacht.

Das Argument der Gegner von Flachdächern: Wenn man einmal Zugeständnisse macht, öffne man Nachmachern Tür und Tor, verliere nach und nach das gesamte Dorf seinen Charakter. Das gab auch Stadtrat Marko Schüßler zu bedenken, als das Thema jetzt in Lugau anstand: Man werde mit jedem Ja zu so einem Baustil zukünftig immer größere Schwierigkeiten haben, "solche Sachen im Ortsbild abzulehnen". Ortsvorsteherin Lorenz-Kuniß indes setzte dagegen, dass es sich bei jedem Antrag immer um eine Einzelfallentscheidung handle.