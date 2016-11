Ein Siegel teilt das Stollenland Erzgebirge

60.000 süße Weihnachts-Brote - mit eigenem Güteprädikat geadelt - will der Stollenverband Erzgebirge dieses Jahr verkaufen. Das wäre neuer Rekord. Doch wer steckt hinter dem Verband? Und wer nicht?

Von Jan Oechsner

erschienen am 03.11.2016



Stollberg. Der Stollenverband Erzgebirge hat die diesjährige Stollensaison eingeläutet. Mit der Gymnasiastin Nele Fülling, dem 17-jährigen Stollengel als Werbefigur. Einem Lied, welches die Köstlichkeit der Backwaren besingt. Und mit einem klaren Ziel: Es sollen mehr Stollen an den Kunden gebracht werden - im vergangenen Jahr waren es 50.000 Stück. "Unsere Marke hat sich weiterentwickelt. Auch steigt die Zahl der Online-Bestellungen. Wir sind optimistisch und wollen nun die 60.000 Stollen schaffen", sagt Ralph Schweigert. Ein Teil davon soll exportiert werden, also das Erzgebirge verlassen. Kunden gäbe es schon in Frankreich, Großbritannien, Schweden, Nordamerika.

Schweigert ist Geschäftsführer eines Verbandes, der im Vergleich zu anderen Interessensgruppen dieser Art noch jung ist. 2011 gegründet, mit zehn Mitgliedern hat er begonnen. Heute sind es 21 Bäcker, die mitmachen - im Erzgebirgskreis, aber auch bis ins tiefe Osterzgebirge backen Mitglieder auch für den Verband, etwa in Glashütte oder Klingenberg. Zum Vergleich: Im Dresdner Stollenverband sind 130 Bäcker dabei, in dem des Sächsischen Vogtlandes aber nur etwa ein Dutzend.

Übersetzt heißen die eigenen Zahlen für den Stollenverband Erzgebirge aber auch, dass ein Großteil der Bäcker aus der Region schlicht nicht mitmacht. Im Erzgebirgskreis gibt es derzeit 100 kleine Betriebe dieser Zunft - davon ist nur jeder Fünfte im Verband organisiert. Viele kommen aus dem Raum Zschopau. Im Großraum Annaberg etwa sind es drei - in Königswalde, Ehrenfriedersdorf, Großrückerswalde. Im Altkreis Marienberg sind es auch drei, dazu je einer in Zschorlau und Schwarzenberg.

Im Altkreis Stollberg sind es zwei Bäcker. Heiko Schmidt aus Gornsdorf, der Innungschef der Region, gehört nicht zum Verband mit dem Gütesiegel. "Wir wollen nicht dabei sein, denn es bringt unserer Bäckerei keinen Nutzen", sagt er. Sicher sei die zentrale Vermarktung über einen Verband - vor allem nach außerhalb des eigenen Verbreitungsgebietes - für einige Bäckerkollegen interessant. Und deshalb habe der Verband eine Daseinsberechtigung. Schmidt selber aber reiche es, in seinem kleinen Gebiet seine Stollen zu verkaufen. Er hat neben seinen beiden Läden in Gornsdorf noch je eine Filiale in Thalheim und Stollberg. Verbandssprecher Schweigert: "Oft sind es tatsächlich Kapazitätsgründe. Mit unserem Siegel muss ein Bäcker auch bereit sein, mehr verkaufen zu können." Stichwort: Erweiterung des Absatzgebietes. "Das kann nicht jeder Bäcker." Hinzu kommt: Eine Verbands-Bäckerei muss 400 Euro Jahresbeitrag berappen - zuzüglich Kosten für das Siegel, die Schweigert nicht verraten will.

Aber der Verband mit seiner eingetragenen Wort-Bild-Marke des erzgebirgischen Weihnachtsstollens sei sowieso nicht auf Mitgliederfang, betont Schweigert. Wichtig sei vielmehr, dass bei der Stollenproduktion das Handwerkliche im Fokus stehe. Große Back-Ketten würden nicht aufgenommen. Und daher steht es auch so im Gütesiegel: "Traditionelle Handwerkskunst."

Der Verband fordert übrigens: Der jeweilige Bäcker darf als Mitglied nicht gleichzeitig Stollen der Verbandsmarke "Dresdner Stollen" herstellen oder zum Stollenverband Sächsisches Vogtland gehören. Gibt es also eine Konkurrenz? Das wird eher verneint, aber man will sich abgrenzen - vor allem zu dem großen Nachbarn in Dresden. "Bei uns gibt es im Vergleich zu Dresden richtige Kontrollen für unsere Standards. Wir kaufen anonym einen Stollen bei jedem Verbandsbäcker und prüfen nach unseren Richtlinien. Einmal musste auch eine Nachprüfung angeordnet werden", so Schweigert. In Dresden würden die dortigen Verbandsbäckereien ihre Stollen dagegen zum Test selbst einschicken.