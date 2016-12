Ein Toter bei Wohnungsbrand in Hohndorf

erschienen am 18.12.2016



Hohndorf. Eine Person hat die Feuerwehr am Sonntag nach einem Wohnungsbrand in Hohndorf nur noch tot bergen können. Laut Polizei muss die Identität des Toten noch geklärt werden. Es wurden keine weiteren Personen verletzt, hieß es weiter. Zur Brandursache in dem Mehrfamilienhaus, in dessen Erdgeschoss eine Bäckerei sitzt, ist noch nichts bekannt.

Wegen Löscharbeiten ist die Bahnhofstraße gegenwärtig komplett gesperrt. Im Einsatz waren Feuerwehrkräfte aus Hohndorf, Oelsnitz, Neuwürschnitz und Gersdorf. (fp)