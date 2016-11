Einbruch in drei Einfamilienhäuser in Burkhardtsdorf

erschienen am 26.11.2016



Burkhardtsdorf. Unbekannte sind zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend in drei Einfamilienhäuser Burkhardtsdorf eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurden jeweils Fenster bzw. Türen aufgehebelt und in der Folge die Räumlichkeiten durchsucht.

Aus einem Gebäude wurde Goldschmuck im Wert von etwa 2000 Euro entwendet und ein Sachschaden von 800 Euro verursacht. Bei den beiden anderen Wohnhäusern sind die Schadenshöhen noch nicht bekannt. (fp)