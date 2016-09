Einstimmig: Ortschefin bleibt im Amt

Ihre Wiederwahl hat Alexandra Lorenz-Kuniß genutzt, um Resümee zu ziehen. Ein wichtiges Kapitel dabei: die Eingemeindung nach Lugau.

Von Viola Gerhard

erschienen am 14.09.2016



Erlbach-Kirchberg. Einstimmig ist Alexandra Lorenz-Kuniß (parteilos) am Montagabend vom Ortschaftsrat in ihrer Funktion als ehrenamtliche Ortsvorsteherin bestätigt worden.

Weitere Kandidaten für das Amt hatte es nicht gegeben. Dass die Wahl jetzt notwendig wurde, ergibt sich aus dem Eingliederungsvertrag der Gemeinde mit der Stadt Lugau: In dem war festgelegt worden, dass die damalige Bürgermeisterin von Erlbach-Kirchberg bis zum Ende ihrer Amtsperiode als Ortsvorsteherin tätig ist. Die nächste Ortsvorsteher-Wahl wird im gleichen Jahr stattfinden, in dem auch der Ortschaftsrat neu gewählt wird: 2019.

Alexandra Lorenz-Kuniß nutzte ihre Wiederwahl, um Rückschau über ihre Amtszeit zu halten, die von der Eingemeindung Anfang 2013 nach Lugau geprägt war. Die sieht sie keinesfalls als Niederlage, haben sie und der Gemeinderat doch die Interessen des Dorfes in einer Vereinbarung manifestiert und können jetzt feststellen, dass vieles von dem, was inzwischen geschaffen wurde, als eigenständige Gemeinde nicht machbar gewesen wäre. Gerade 233.000Euro an liquiden Mitteln hatte Erlbach-Kirchberg am Ende seines letzten Jahres in der Eigenständigkeit noch aufzuweisen, sagte Lorenz-Kuniß. "Wir haben den richtigen Absprungzeitpunkt gefunden", erklärte sie.

Sie legte am Montagabend auch einen Abarbeitungsstand für die Prioritätenliste vor, die Bestandteil der Eingliederungsvereinbarung ist. Fast eine halbe Million Euro seien dafür bereits investiert worden - als Beispiele nannte sie den Radweg, die Gestaltung des Lindeplatzes, die Trauerhalle in Ursprung oder die Überdachung am Fußballplatz. Der nächste Straßenbau, der realisiert wird, sei ab Oktober die Spielstraße.

Noch als eigenständige Gemeinde waren unter Lorenz-Kuniß die Kita "Gockelhahn" um- und ausgebaut und erste Schäden des 2010er-Hochwassers beseitigt worden. Insgesamt könne man stolz auf die vergangenen sieben Jahre sein, sagte die Ortsvorsteherin. "Es wurde viel geschaffen." Dass die Eingemeindung für sie auch persönlich eine große Herausforderin mit sich brachte, erwähnte sie nicht - dafür aber Ortschaftsrat Wolfgang Kunz. Lorenz-Kuniß hatte nämlich mit der Eingemeindung auf Wunsch des Gemeinderates ihren Arbeitsplatz in einer Rechtsanwaltskanzlei mit einem Schreibtisch im Lugauer Rathaus getauscht, um dort die Interessen der Ortschaft zu vertreten. Inzwischen ist sie als Hauptamtsleiterin tätig.

Was war das Schönste in ihrer bisherigen Amtszeit? Sie habe ein wenig über diese Frage nachdenken müssen, sagt sie. Es sei 2014 die Teilnahme am Dorfwettbewerb gewesen. "Da konnten wir mal richtig herausstellen, was unsere Ortschaft ausmacht und mit unseren Pfunden wuchern." Das sei ja dann mit dem Sieg auf Kreisebene auch gewürdigt worden.