Emotionen pur: Schüler von einst treffen sich im XXL-Klassenraum

Etwa 800 Menschen sind zum Klassentreffen der Generationen nach Leukersdorf gekommen. Es war wie eine riesige Schulstunde - ohne Zensuren oder Pausenklingeln. Aber waren auch Lehrer dabei?

Von Jan Oechsner und Salina Vágó

erschienen am 17.06.2017



Leukersdorf. 50 Jahre. Das ist viel Zeit. Sehr viel Zeit. "Aber Karin und ich haben uns trotzdem sofort wieder erkannt. Sie mich, weil ich wohl wie meine Mutter aussehe. Und ich sie, weil sie sich einfach nicht verändert hat." Hanna Werner aus Berlin lacht über beide Ohren. Sie ist heute 65 Jahre jung, ging als Kind einst in Leukersdorf zur Schule und hat mit der Karin, die sie nun wieder getroffen hat, als Mädchen einst gespielt. Es war so herzlich. Dort, an der Bankreihe Nummer 5. Aber auch im ganzen Festzelt von Leukersdorf.

Dieses Festzelt - der Mittelpunkt der 575-Jahrfeier von Leukersdorf - war gestern eigentlich gar kein Festzelt. Sondern das womöglich größte Klassenzimmer von Sachsen. Etwa 800 Menschen waren da - alles einstige Kinder aus der Leukersdorfer Schule, die hier mal rechnen, lesen und schreiben gelernt haben. Und die gestern ein Stück ihres Lebens wieder gefunden hatten, über alte Zeiten sprachen, sich an Klassenarbeiten und strenge oder nette Lehrer erinnerten. Mit dabei auch ganz hochbetagte Leute wie etwa Rudolf Kunze und Ruth Böhm, die 94 Jahre sind, zur allerersten Klasse in der 1930 eröffneten Schule gehörten und heute noch im Ort leben.

Etwa 2500 Menschen hat die Gemeinde angeschrieben und eingeladen zum Klassentreffen - aus Ungarn und Russland kamen welche. Andere mussten kurzfristig absagen - etwa Christine Schumann aus Santa Monica in Kalifornien. Oder eine Frau aus Neuseeland. "Wir haben mit der Planung vor mehr als einem Jahr begonnen.

"Etwa 1100 Leute haben uns eine Rückmeldung geschickt, dass sie kommen wollen", sagt Christine Böhm, die das XXL-Klassentreffen auf die Beine gestellt hat, die für ihre laut-bestimmende Art bekannt ist, selbst von 1960 bis 1970 in der Leu-kersdorfer Schule gelernt hat (Zeugniseintrag: Christine schwatzt zu viel) - und die gestern als einzige Person im Stress war. Alle Schüler mussten sich ja im Klassenraum zurechtfinden. So standen auf jedem Tisch runde Karten mit Zeitangaben, damit sich bei dem Trubel möglichst viele Klassenkameraden an den Tischen auch wieder treffen. Da stand 1930 bis 1936. Dort stand 1953 bis 1957. Und so weiter.

Christine Böhm im Stress - Egon Stölzel nicht. Der Mann stand seelenruhig da, schaute vergnügt dem Treiben zu. "Ich bin in Stollberg auf die Schule gegangen, deshalb heute nur der Taxifahrer", grinst er. Seine Frau Ilona wuselt da schon lange durch die Bankreihen, schüttelt Hände, umarmt Menschen, lacht und lacht. Sie war der erste Jahrgang von Seifersdorfer Kindern, die 1950 in Leukersdorf in die Schule mussten, weil die eigene geschlossen wurde. "An die Schulzeit erinnere ich mich vor allem gerne wegen Dingen wie Klassenfahrten." Und der Unterricht? Ilona Stölzel muss weiter, Menschen umarmen.

Schüler treffen Schüler. Aber es waren auch 25 ehemalige Lehrer im XXL-Klassenraum unterm Festzeltdach. Ein Beispiel: Erika Siebert und Maria Markstein haben sich gestern zum ersten Mal seit ihrem Schulabschluss wiedergesehen. Beide waren in einer Klasse gewesen und haben sich gefreut, sich wieder miteinander zu unterhalten. Erika Siebert wohnt in Chemnitz und Maria Markstein in Dresden, wodurch man sich nicht oft treffen konnte. Und wer war mit von der Partie? Ihre Lehrerin Anneliese Gansauge. "Sie unterrichtete in der fünften Klasse Geschichte und in der siebten und achten Klasse Deutsch. Sie war eine sehr gute Lehrerin", sagen die Ex-Schülerinnen. Warum? "Sie war nicht so streng", sagt Erika Siebert. Maria Markstein nickt. Und lacht.