Ermittlungen zu toter Frau in Stollberg dauern an

erschienen am 28.11.2016



Stollberg (dpa/sn) - Nach dem Fund einer toten Frau im Erzgebirge dauern die Ermittlungen zur Identität an. Bislang sei noch nicht geklärt, ob es sich tatsächlich um eine vermisste 77-Jährige aus der Region handelt. Auch seien die Todesumstände noch nicht geklärt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die leblose Frau war am Sonntag gegen 16.40 Uhr im Beuthenbach im Stollberger Ortsteil Beutha gefunden worden. Anzeichen für Fremdverschulden hatte es nicht gegeben.